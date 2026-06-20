Muore 17enne nello scontro tra scooter e suv in Versilia, occupanti dell’auto in fuga

Un ragazzo di 17 anni è morto nella notte in un grave incidente stradale avvenuto sul viale a mare al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi, in Versilia. Lo schianto si è verificato poco prima delle 4 nei pressi della discoteca Twiga, coinvolgendo uno scooter con a bordo due giovani e un suv con targa svizzera.

Secondo una prima ricostruzione, il suv avrebbe effettuato un’inversione a “U”, andando a impattare contro il motociclo. Nell’urto il 17enne è morto sul colpo, mentre l’altro ragazzo che viaggiava con lui è rimasto gravemente ferito ed è stato trasferito in codice rosso all’ospedale di Cisanello a Pisa con l’elisoccorso.

Dopo l’incidente, gli occupanti del suv — secondo le prime informazioni sarebbero tre persone — si sarebbero allontanati a piedi facendo perdere le proprie tracce. Sulla vicenda indagano i carabinieri, intervenuti sul posto insieme ai sanitari del 118 per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dello schianto.

Il tratto del viale a mare è rimasto chiuso al traffico per diverse ore per consentire le operazioni di soccorso e i controlli delle forze dell’ordine.

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