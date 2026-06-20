Nero a Montopoli, la passeggiata notturna sulle tracce del tartufo è un successo

Prosegue con grande successo “Nero a Montopoli”, il progetto promosso dal Comune di Montopoli in Val d’Arno e dall’Associazione Arco di Castruccio per valorizzare il tartufo nero, il territorio e le eccellenze ambientali, storiche ed enogastronomiche del borgo.

Dopo la conferenza stampa di presentazione, la prima passeggiata diurna “Sulle tracce del tartufo nero” e il debutto di “Nero a Tavola” sulla Terrazza dell'Hotel Quattro Gigli, ieri 19 giugno si è svolta la suggestiva escursione “Sulle tracce del tartufo nero by night”, che ha registrato una partecipazione straordinaria con oltre cento persone.

La passeggiata, partita dal centro storico e sviluppatasi lungo i sentieri della campagna montopolese, ha regalato ai partecipanti un’esperienza unica tra natura, storia e paesaggio. Particolarmente emozionante è stato l’incontro con le lucciole che hanno illuminato il percorso nel bosco, creando un’atmosfera magica e sempre più rara da osservare. Molto apprezzati anche i punti panoramici dai quali è stato possibile ammirare il borgo di Montopoli , con il profilo della Torre di San Matteo che si stagliava nel paesaggio serale.

Durante il cammino non sono mancati momenti di approfondimento dedicati all’ambiente, al territorio e alla cultura del tartufo, grazie agli interventi dei rappresentanti dell’ Ecoistituto delle Cerbaie. Sono inoltre intervenuti l’assessore alla cultura Marzio Gabbanini e Paolo Tinghi presidente dell’Università Popolare Montopolese Ignazio Donati, che hanno illustrato il progetto e raccontato curiosità e cenni storici legati a Montopoli e alla tradizione tartufigena locale.

Prima della partenza hanno portato il loro saluto ai partecipanti la Sindaca Linda Vanni, la presidente dell'Arco di Castruccio Daniela Di Vita e l’assessore, sottolineando l’importanza di iniziative capaci di unire promozione del territorio, conoscenza dell’ambiente e partecipazione della comunità.

A conclusione della serata, l’Associazione Arco di Castruccio ha donato ai partecipanti un piccolo ricordo, gesto particolarmente apprezzato che ha contribuito a rendere ancora più piacevole l’esperienza.

Grande soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori che hanno ringraziato tutti i volontari e i collaboratori che si sono impegnati per la riuscita dell’evento.

Il progetto “Nero a Montopoli” proseguirà nelle prossime settimane con nuovi appuntamenti. Tra questi, il secondo incontro di “Nero a Tavola”, in programma il 16 luglio sempre sulla Terrazza dei Quattro Gigli, e la rassegna enogastronomica che coinvolgerà ristoratori e operatori del territorio, con l’obiettivo di promuovere il tartufo nero e le eccellenze locali attraverso esperienze di qualità e momenti di incontro aperti a cittadini e visitatori.

Le fotografie della serata testimoniano meglio di ogni parola il successo dell’iniziativa: una partecipazione numerosa, tanta curiosità e il desiderio condiviso di riscoprire il territorio di Montopoli attraverso i suoi paesaggi, la sua storia e i suoi prodotti più identitari.