Pallavolo Cerreto Guidi, Masetto Volley sul tetto d’Italia

Un weekend perfetto, una cavalcata trionfale e un sogno diventato realtà. Il Masetto Volley, squadra tesserata e affiliata alla Pallavolo Cerretese, ha conquistato il titolo nazionale UISP 2026 nella categoria Misto Master al termine delle Finali Nazionali disputate a Rimini.

Una vittoria costruita con talento, carattere e spirito di gruppo, che completa una stagione straordinaria. Con il successo romagnolo, infatti, il Masetto mette in bacheca un fantastico triplete dopo aver già conquistato il Campionato e la Coppa Master del campionato misto UISP delle province di Firenze e Prato.

La marcia verso il titolo è iniziata già nella fase eliminatoria, dominata senza esitazioni. La formazione guidata da Felice Rizzo ha chiuso il proprio girone a punteggio pieno, superando nettamente i genovesi dei Murati Vivi e le due compagini romane New Storm e Duemila12, mostrando fin da subito una superiorità tecnica e organizzativa che avrebbe poi caratterizzato l'intera manifestazione.

Le difficoltà più grandi, però, sono arrivate nel pomeriggio di sabato. Nei quarti di finale contro GiroVolley Rosso Roma, il Masetto era avanti di un set quando, nel giro di pochi scambi, ha dovuto fare i conti con una vera e propria emergenza. Il leader Gaetano Capasso è stato costretto a lasciare il campo per crampi, mentre Chiara Bagnoli e Matteo Torrigiani sono rimasti coinvolti in uno scontro fortuito che ne ha compromesso la disponibilità per il resto della gara.

Sembrava il momento più difficile del torneo, ma proprio allora è emersa la forza del gruppo. Dalla panchina sono arrivati contributi determinanti da parte dello stesso Rizzo, oltre che di Scrivano e Mori, protagonisti di una prova di grande sostanza che ha permesso ai cerretesi di ribaltare ogni difficoltà e chiudere la sfida in due set, eliminando i capitolini.

Neppure il tempo di recuperare le energie e il Masetto è tornato in campo per la semifinale, la quarta partita della giornata, disputata in una palestra resa quasi irrespirabile dal caldo e senza poter contare sui tre infortunati. Ancora una volta dall'altra parte della rete c'era Roma Duemila12, già battuta nella mattinata.

La semifinale è stata una battaglia soprattutto mentale. La stanchezza accumulata e l'emergenza di formazione hanno generato tensione e qualche inevitabile difficoltà. Il primo set, combattutissimo e ricco di errori da entrambe le parti, è stato strappato grazie ai punti pesantissimi di Michael Corti, autentico trascinatore nei momenti decisivi. Da lì in avanti il Masetto ha ritrovato fiducia e ritmo, chiudendo il secondo parziale con autorità e conquistando il pass per la finalissima.

Domenica, però, la storia è cambiata. La formazione è tornata finalmente al completo e contro i temibili Ematomi VE, reduci da una brillante semifinale vinta in rimonta, il Masetto Volley ha offerto la propria miglior prestazione del torneo.

Una gara praticamente perfetta, giocata con intensità, qualità tecnica e straordinaria lucidità tattica, che non ha lasciato alcuna possibilità agli avversari. Il risultato finale ha certificato una superiorità assoluta: sei partite vinte, undici set conquistati e nessuno perso lungo tutto il percorso nazionale. Numeri impressionanti che raccontano meglio di qualsiasi parola il dominio espresso dalla squadra cerretese sui campi di Rimini.

A rendere ancora più prestigioso il trionfo sono arrivati anche i riconoscimenti individuali. Chiara Bagnoli e Michael Corti sono stati premiati come MVP della manifestazione, ulteriore testimonianza del valore di un gruppo capace di unire esperienza, qualità e spirito di sacrificio.

Per il Masetto Volley e per tutta la Pallavolo Cerretese è una pagina destinata a rimanere nella storia: il titolo nazionale UISP Misto Master 2026 rappresenta il coronamento di una stagione indimenticabile e la consacrazione di una squadra che ha saputo trasformare amicizia, appartenenza e passione in un autentico capolavoro sportivo.

La rosa: Chiara Bagnoli, Adele Mori, Ludovica Bartolini, Giada Cipolla, Lucrezia Gori, Simona Bruni, Elisa Pagliantini, Vittoria Vannini, Asia Maccari, Ilary Panati, Caterina Nardi (dirigente), Gaetano Capasso, Brando Corsini, Michael Corti, Sani Gianluca, Francesco Fagni, Davide Antonio Scrivano, Matteo Torrigiani, Francesco Mattioli e Felice Rizzo in doppia veste di giocatore e allenatore.

Fonte: Ufficio Stampa