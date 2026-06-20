Raduno nazionale a Empoli delle Autobianchi Bianchina

Attualità Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile
Foto da Facebook

Le storiche Autobianchi Bianchina faranno tappa a Empoli in occasione del raduno nazionale organizzato dal Bianchina Club, associazione che riunisce appassionati e collezionisti dell'iconica utilitaria italiana.

L'iniziativa, in programma dal 26 al 28 giugno, vedrà la partecipazione di circa 30 equipaggi provenienti da diverse regioni della penisola, comprese Sicilia e Sardegna.

Nel pomeriggio di sabato 27 giugno le vetture raggiungeranno il centro storico di Empoli. Attraversando via del Giglio e Canto Guelfo, entreranno in piazza Farinata degli Uberti intorno alle ore 15.30, dove rimarranno esposte fino alle 17.30. I visitatori avranno così l'opportunità di ammirare da vicino questi mezzi che hanno segnato un'epoca della motorizzazione italiana.

Durante la sosta in città, gli equipaggi prenderanno parte a una visita del centro storico e del Museo del Vetro. Al termine dell'appuntamento empolese, la carovana riprenderà il proprio itinerario in direzione di Cerreto Guidi, dove proseguirà il programma del raduno.

Notizie correlate

Empoli
Attualità
20 Giugno 2026

“Un’estate da Leggenda”: via alla programmazione estiva da giugno a settembre 2026

L'estate di Leggenda raggiunge i parchi e le piazze del centro e delle frazioni. Da giugno a settembre 2026. "È una scelta precisa, quasi una missione: portare la lettura dappertutto [...]

Toscana
Attualità
19 Giugno 2026
allerta caldo toscana

Allerta caldo in Toscana, codice rosso nel weekend

Sarà codice rosso per ondata di calore in Toscana sabato 20 e domenica 21 giugno. Oggi, viene spiegato dalla Regione, registrati 39 gradi a Scansano (Grosseto) e 37 gradi a [...]

Empoli
Attualità
19 Giugno 2026

Lavori di allaccio gas metano, divieto di transito per due giornate nelle campagne a sud

Lavori di allaccio del gas metano nelle campagne tra Monterappoli e Pozzale-Casenuove. L'ordinanza n. 280 del 19 giugno 2026 dispone per lavori il divieto di transito per i giorni mercoledì [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

torna a inizio pagina