Raduno nazionale a Empoli delle Autobianchi Bianchina

Le storiche Autobianchi Bianchina faranno tappa a Empoli in occasione del raduno nazionale organizzato dal Bianchina Club, associazione che riunisce appassionati e collezionisti dell'iconica utilitaria italiana.

L'iniziativa, in programma dal 26 al 28 giugno, vedrà la partecipazione di circa 30 equipaggi provenienti da diverse regioni della penisola, comprese Sicilia e Sardegna.

Nel pomeriggio di sabato 27 giugno le vetture raggiungeranno il centro storico di Empoli. Attraversando via del Giglio e Canto Guelfo, entreranno in piazza Farinata degli Uberti intorno alle ore 15.30, dove rimarranno esposte fino alle 17.30. I visitatori avranno così l'opportunità di ammirare da vicino questi mezzi che hanno segnato un'epoca della motorizzazione italiana.

Durante la sosta in città, gli equipaggi prenderanno parte a una visita del centro storico e del Museo del Vetro. Al termine dell'appuntamento empolese, la carovana riprenderà il proprio itinerario in direzione di Cerreto Guidi, dove proseguirà il programma del raduno.

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