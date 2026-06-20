Raccolta rifiuti, Geofor modifica gli orari per il caldo

Geofor avvisa tutti i cittadini che tenuto conto degli ultimi aggiornamenti meteo, che prevedono temperature particolarmente elevate, per i giorni da lunedì 22 a sabato 27 giugno , i turni pomeridiani di raccolta Porta a Porta, spazzamento ed altri servizi domiciliari avranno inizio alle ore 16 e termine alle ore 22:20.
Restano esclusi dagli orari sopra indicati i Centri di Raccolta e la pulizia dei mercati settimanali.
Geofor si riserva di fornire ulteriori disposizioni e ringrazia tutti gli utenti per la comprensione.
Fonte: Geofor - Ufficio Stampa
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