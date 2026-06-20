Studentessa dell’Arturo Checchi vince il concorso nazionale di Urbania

Primo premio e borsa di studio per Farruku Klea della 4C Moda: premiata una collezione ispirata al cinema
L’IIS “Arturo Checchi” di Fucecchio centra un altro obiettivo al concorso nazionale di Urbania. Farruku Klea,
studentessa della 4C Moda, ha conquistato il 1° premio per la migliore proposta progettuale, aggiudicandosi anche
una borsa di studio.
Il suo lavoro: una collezione disegnata sul tema “Cinema”. Dalla ricerca del mood alla stesura dei figurini, Klea ha
costruito una proposta originale e curata, seguita dalla professoressa di Progettazione con il supporto delle colleghe
di sostegno e della compresenza di laboratorio di Modellistica.
Un risultato che ha un valore in più per l'inclusione : “È la prima volta che al concorso di Urbania partecipano anche
le nostre ragazze con bisogni educativi speciali” sottolineano i docenti. "Il lavoro di squadra tra progettazione,
sostegno e laboratorio ha permesso a Klea e a tutti gli studenti della classe di esprimere al meglio il proprio talento”.
Con questo riconoscimento l’Arturo Checchi arriva a 4 premi totali nel concorso di Urbania, confermando l’alto livello
del percorso Moda dell’istituto professionale fucecchiese.
Un ringraziamento va anche alla Dirigente Scolastica prof.ssa Genny Pellitteri , per aderire sempre a queste
iniziative che offrono alle studentesse l’opportunità di mettersi in gioco e far crescere le proprie competenze.
Complimenti a Klea e a tutto il team
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