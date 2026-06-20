Studentessa dell’Arturo Checchi vince il concorso nazionale di Urbania

L’IIS “Arturo Checchi” di Fucecchio centra un altro obiettivo al concorso nazionale di Urbania. Farruku Klea,

studentessa della 4C Moda, ha conquistato il 1° premio per la migliore proposta progettuale, aggiudicandosi anche

una borsa di studio.

Il suo lavoro: una collezione disegnata sul tema “Cinema”. Dalla ricerca del mood alla stesura dei figurini, Klea ha

costruito una proposta originale e curata, seguita dalla professoressa di Progettazione con il supporto delle colleghe

di sostegno e della compresenza di laboratorio di Modellistica.

Un risultato che ha un valore in più per l'inclusione : “È la prima volta che al concorso di Urbania partecipano anche

le nostre ragazze con bisogni educativi speciali” sottolineano i docenti. "Il lavoro di squadra tra progettazione,

sostegno e laboratorio ha permesso a Klea e a tutti gli studenti della classe di esprimere al meglio il proprio talento”.

Con questo riconoscimento l’Arturo Checchi arriva a 4 premi totali nel concorso di Urbania, confermando l’alto livello

del percorso Moda dell’istituto professionale fucecchiese.

Un ringraziamento va anche alla Dirigente Scolastica prof.ssa Genny Pellitteri , per aderire sempre a queste

iniziative che offrono alle studentesse l’opportunità di mettersi in gioco e far crescere le proprie competenze.

Complimenti a Klea e a tutto il team

Notizie correlate