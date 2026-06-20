“Un’estate da Leggenda”: via alla programmazione estiva da giugno a settembre 2026

L'estate di Leggenda raggiunge i parchi e le piazze del centro e delle frazioni. Da giugno a settembre 2026. "È una scelta precisa, quasi una missione: portare la lettura dappertutto e tutto l'anno", il commento dell'assessore alla Cultura, Matteo Bensi.

LEGGENDA al PARCO e nelle PIAZZE - I pomeriggi d'estate la biblioteca si sposta nei parchi e nelle piazze! Al parco di Serravalle, immersi nella natura, al fresco, le bibliotecarie e i bibliotecari hanno già pronte letture, laboratori, giochi e sarà disponibile anche il punto prestito. Quando? Tutti i giovedì dalle 17 alle 20 dal 18 giugno al 10 settembre (pausa dal 10 al 23 agosto).

Dal parco di Serravalle a piazza Madonna della Quiete: letture, giochi, eventi e punto prestito. Tutti i venerdì di luglio dalle 17 alle 19 e si arriva alle letture animate, tutti i lunedì di luglio, in alcune piazze e parchi della città.

Di seguito il calendario degli appuntamenti: lunedì 6 luglio, alle 17.30, al parco di via Pier della Francesca – nuova area gioco; il 13 luglio, alle 21.30, in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto – Avane; il 20 luglio, alle 17.30 nei giardini davanti Ecopark di Ponte a Elsa, in via Dino Caponi e infine il 27 luglio, alle 17.30, al Giardino del punto prestito di Monterappoli, via Salaiola 293.

Tutti gli appuntamenti nei parchi e nelle piazze sono a ingresso libero senza prenotazione.

ESTATE a PALAZZO LEGGENDA - A luglio cinque settimane di letture e laboratori tematici per bambine e bambini.

Da martedì 30 giugno a venerdì 3 luglio, dalle 10 alle 12, Bimbimbiblio, una settimana da bibliotecaria o bibliotecario.

Da 6 a 11 anni. Iscrizione settimanale o giornaliera.

Da martedì 7 a venerdì 10 luglio, alle 10.30, Vacanza bella vacanza! Una settimana dedicata a mare, montagna, valige e… avventura! Ogni giorno un incontro destinato a una fascia d’età, da 6 mesi a 14 anni. Iscrizione giornaliera.

Da martedì 14 a venerdì 17 luglio dalle 10 alle 12, ecco La fabbrica dello spettacolo! Una settimana sotto i riflettori. Da 6 a 11 anni. Iscrizione settimanale o giornaliera.

Da martedì 21 a venerdì 24 luglio alle 10.30, spazio a Sensi in gioco! Una settimana in cui mettere alla prova i nostri cinque sensi.

Ogni giorno ci sarà un incontro destinato a una fascia d’età, da 18 mesi a 14 anni. Iscrizione giornaliera.

Da martedì 28 a venerdì 31 luglio dalle 10 alle 12, ultima settimana con Bimbimbiblio, come mettersi nei panni di unabibliotecaria o bibliotecario. Da 6 a 11 anni. Iscrizione settimanale o giornaliera.

PALAZZO LEGGENDA SOTTO LE STELLE - Apertura straordinaria tutti i mercoledì di luglio dalle 18 alle 23. Dalle 18 alle 20 Aperibiblio: letture animate e laboratori creativi a sorpresa e in notturna alle 21.30 ogni mercoledì vi aspetta un'avventura diversa con bibliotecarie e bibliotecari pronti all’avventura, clown e maghi!

Ecco il dettaglio degli appuntamenti delle 21.30. Ingresso libero senza prenotazione: mercoledì 1 luglio, alle 21.30 Attenti a quei due! Due strani personaggi si aggirano nei pressi di Palazzo Leggenda con una bicicletta, una chitarra e un Kamishibai; mercoledì 8 luglio, alle 21.30, appuntamento magico sotto le stelle con Clown Scintilla. Una serata speciale tra sorprese, spettacolo e momenti indimenticabili all'aperto.

Si prosegue mercoledì 15 luglio, alle 21.30 con il travolgente spettacolo di TomMago! Tra risate e incantesimi l’irresistibile PappaCarlo guiderà piccoli spettatori e piccole spettatrici in un’avventura fantastica dove tutto può accadere; mercoledì 22 luglio, alle 21.30 ecco La grande regata d'estate. In rotta verso l'estate navigheremo con le nostre personali barchette a gonfie vele, a mare aperto fino al porto delle meraviglie.

E il gran finale sarà mercoledì 29 luglio, alle 21.30 con la Caccia al tesoro. Una difficile sfida vi aspetta e… chissà in quali misteriosi angoli di Palazzo Leggenda vi porteranno gli indovinelli.

ORARIO ESTIVO PALAZZO LEGGENDA

Fino al 30 giugno da martedì a sabato 9-13

Dal 1 al 31 luglio da martedì a venerdì 9-13 e mercoledì anche 18-23

Dal 1 al 9 agosto da martedì a venerdì 9-13

Dal 10 al 23 agosto CHIUSURA

Dal 24 al 31 agosto da martedì a venerdì 9-13

Dal 1 al 13 settembre da martedì a sabato 9-13

ORARIO ESTIVO BIBLIOTECA COMUNALE RENATO FUCINI

Luglio: da lunedì a venerdì 9-19 e sabato 9-13

Agosto: dal 1 al 23, da lunedì a venerdì 8.30-13.30, dal 24 agosto torna orario standard da lunedì a venerdì 9-19 e sabato 9-13 e 15-19.

Per informazioni, prenotazioni e dettagli sul programma completo: Palazzo Leggenda via Paladini, snc – Empoli (FI) 0571 757873, sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.ii, @fuciniempoli, biblioteca_fucini_empoli, www.biblioteca.comune.empoli.fi.it

Ma non solo, anche i Musei cittadini si spostano al parco, all’aria aperta! E questa è una novità nel panorama degli eventi estivi di Empoli, raccolti nel cartellone ‘Uno Spettacolo d'Estate’. Un modo curioso e divertente per trascorrere i pomeriggi estivi all'aria aperta, imparando e giocando in compagnia.

Dal 16 giugno al 28 luglio 2026, tutti i martedì pomeriggio dalle 17 alle 19, vi aspettano i “Musei al Parco”: un ciclo di divertenti laboratori gratuiti per bambini dai 5 agli 11 anni. Tra dinosauri e tartarughe, caccia alle texture nella natura, esperimenti con le bolle di sapone e viaggi nei colori, ogni settimana ci sarà una nuova avventura da vivere insieme. Non serve prenotare, basta portare tanta voglia di giocare e creare. Le iniziative si svolgeranno nei pressi del Green Bar. Per informazioni: Empoli Musei 0571 757067, empolimusei@comune.empoli.fi.it

Il cartellone di Musei al Parco si affianca a quello dei giovedì di Palazzo Leggenda al Parco di Serravalle, raddoppiando gli appuntamenti organizzati dal Comune di Empoli per bambine e bambini nel polmone verde della città.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa