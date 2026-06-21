ASD Calasanzio, undici nuovi innesti e un nuovo main sponsor per la stagione 2026/27

L'ASD Calasanzio ha ufficializzato una serie di novità in vista della nuova stagione sportiva. Il club ha annunciato l'arrivo di undici nuovi calciatori che andranno a completare e rinforzare l'organico a disposizione dello staff tecnico. Inoltre, ha anche annunciato l'ingresso del nuovo main sponsor, la Pasticceria Bar C. Risiamo Cafè.

I nuovi tesserati sono Fiornovelli Duccio, Sindoni Alessio, Capocchini Stefano, Marcacci Niccolò, Marcucci Federico, Castagnetti Tommaso, Mazzantini Marco, Mazzantini Pietro, Fontanelli Giorgio, Girolami Marco, Pisano Valentino e Scattini Gianmarco.

"I nuovi giocatori hanno dimostrato fin da subito grande motivazione e lo spirito di sacrificio necessario per affrontare il prossimo campionato", ha dichiarato la società.

Il progetto di crescita del club si consolida con il rinnovo della partnership con SDA Empoli, sponsor storico. "Una presenza costante e prestigiosa che negli anni ha rappresentato una vera e propria colonna portante per la nostra realtà sportiva, e che continuerà ad affiancarci con la consueta passione e professionalità anche in questa nuova avventura", ha dichiarato il club.

Novità di quest’anno è l'ingresso del nuovo main sponsor, la Pasticceria Bar C. Risiamo Cafè. "La grande novità sulle nostre maglie da gioco per la stagione sportiva 26/27 è rappresentata dalla Pasticceria Bar C. Risiamo Cafè, che entra ufficialmente come main sponsor - ha dichiarato il Calasanzio -. Una realtà d'eccellenza, sinonimo di qualità e accoglienza, che ha deciso di sposare il nostro progetto sportivo e sociale".

"Siamo entusiasti di inaugurare questa stagione calcistica con basi solide -, ha commentato il direttore generale del club Riccardo Calugi -. Poter contare ancora una volta sul sostegno storico di SDA Empoli è per noi un punto d’onore e una garanzia di continuità. A questa si aggiunge oggi l’energia della Pasticceria Bar C. Risiamo Cafè, pronta a sostenere il nostro percorso. Con questi nuovi innesti siamo certi di poter crescere ulteriormente".

La società presenterà squadra e nuove divise il prossimo 21 luglio 2026 alle ore 20 presso la Pasticceria Bar C. Risiamo Cafè.

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