Monsignor Augusto Mascagna ordinato vescovo di Pistoia e Pescia

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Foto da Diocoesi di Pistoia

Chiesa gremita e centinaia di fedeli per la solenne celebrazione

È stato ordinato oggi nella chiesa di San Francesco a Pistoia monsignor Augusto Mascagna, nuovo vescovo delle diocesi di Pistoia e Pescia. La celebrazione, solenne e molto partecipata, è stata presieduta dal vescovo e amministratore apostolico monsignor Fausto Tardelli, alla presenza dei presuli toscani e del vescovo di Civita Castellana monsignor Marco Salvi, diocesi di provenienza del nuovo pastore. La grande chiesa francescana non è riuscita a contenere la folla di fedeli accorsi per l’ordinazione. Con il rito di oggi prende ufficialmente avvio il ministero episcopale del nuovo vescovo sul territorio pistoiese.

La liturgia è stata animata dal coro diocesano, composto per l'occasione da coristi provenienti dalle parrocchie di Pistoia e da una rappresentanza della diocesi di Civita Castellana. Particolarmente commosso e partecipato il momento della consegna del pastorale, segno del ministero di guida spirituale affidato alle diocesi di Pistoia e Pescia.

Imponente l'organizzazione dell’evento: circa 260 volontari sono stati coinvolti nelle attività preparatorie e nella gestione della giornata, occupandosi dell'allestimento degli spazi, della logistica e dell'assistenza ai fedeli, con l'obiettivo di garantire sicurezza e ordine durante tutta la celebrazione.

Il cammino del nuovo pastore sul territorio pistoiese era iniziato in mattinata con la preghiera di affidamento a Maria nel santuario della Madonna di Valdibrana e l'ingresso in città. Successivamente monsignor Mascagna si è recato alla Cittadella della Carità di Pistoia, centro nevralgico della Caritas diocesana, luogo di accoglienza, ascolto e mensa per chi vive situazioni di difficoltà. La mattinata si è poi conclusa nella chiesa della Santissima Annunziata con la Liturgia della Parola e il rito della lavanda dei piedi.

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