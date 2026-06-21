Castelfiorentino, 40mila euro dalla Regione per potenziare il sistema di allerta della protezione civile

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Le nuove risorse consentiranno di realizzare una rete di sensori e rilevatori in grado di fornire dati in tempo reale a supporto della Protezione civile. Previsto anche un sensore sulla Pesciola per monitorare i livelli del torrente e prevenire gli allagamenti

Quarantamila euro dalla Regione Toscana per rafforzare il sistema di monitoraggio e allerta della Protezione civile dell'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa. Le nuove risorse consentiranno al Comune di Castelfiorentino di realizzare una rete di sensori e rilevatori in grado di fornire dati in tempo reale utili alla gestione delle emergenze e alla prevenzione dei rischi sul territorio.

L'annuncio è stato dato dalla sindaca Francesca Giannì, che ha spiegato come il progetto sia stato pensato per mettere a disposizione della Protezione civile informazioni aggiornate e puntuali sulle condizioni ambientali e meteorologiche del territorio. "I dati esatti su Castelfiorentino in tempo reale sono elementi chiave nelle valutazioni in emergenza", ha sottolineato la prima cittadina.

Le nuove stazioni di rilevamento registreranno numerosi parametri, tra cui velocità e direzione del vento, temperatura, umidità ambientale, livello di rumore, concentrazione di polveri sottili (PM 2.5 e PM 10), luminosità, pressione atmosferica, precipitazioni e irraggiamento solare.

Il progetto prevede inoltre l'installazione di una terza stazione di monitoraggio lungo il torrente Pesciola. "Abbiamo individuato un punto di rilevazione sulla Pesciola dove inserire anche una terza stazione che avrà un nuovo sistema di sensori per registrare con maggiore precisione i livelli idrometrici del torrente, in una logica di prevenzione rispetto agli allagamenti", spiega la sindaca Francesca Giannì.

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