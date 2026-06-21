Castelfranco, ingerisce una possibile sostanza dannosa: bambino trasportato in codice giallo

Incidente domestico a Castelfranco di Sotto, in via Don Botti, dove un bambino di 2 anni è stato trasportato all'ospedale di Empoli per una possibile ingestione di una sostanza dannosa. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'automedica e un'ambulanza. È stato inoltre allertato l'elisoccorso Pegaso 1, poi richiamato dopo una successiva valutazione medica effettuata sul posto. Il bambino è stato trasportato in codice giallo al Pronto Soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli per accertamenti e consulenza con il Centro antiveleni. Le condizioni non sarebbero gravi.

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