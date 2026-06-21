Fioretto femminile, trionfo azzurro agli Europei: Pisa protagonista con Batini e Vanni

Il fioretto femminile italiano torna sul tetto d'Europa con una prestazione netta e convincente agli Europei di Antony (Francia), dove le azzurre hanno conquistato la medaglia d'oro nella prova a squadre battendo la Francia padrona di casa con il punteggio di 45-31. Un successo che porta la firma di Arianna Errigo, Martina Batini, Anna Cristino e Martina Favaretto.

A celebrare il trionfo è anche la Toscana, con un'attenzione particolare su Pisa, città rappresentata sia in pedana che nello staff tecnico. Tra le protagoniste infatti c'è la pisana Martina Batini, e alla guida della Nazionale il commissario tecnico Simone Vanni, anche lui originario di Pisa.

Soddisfazione anche dalle istituzioni regionali. Il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo ha commentato il successo sottolineando il valore sportivo e simbolico della vittoria: "Il fioretto femminile italiano è ancora una volta sul tetto d'Europa. Una vittoria straordinaria, che rende orgoglioso tutto il Paese e che parla anche pisano".

“Per la Toscana, e per Pisa in particolare, questa medaglia ha un significato speciale. In pedana c'era Martina Batini, atleta pisana, esempio di passione, classe e continuità ai massimi livelli internazionali. Alla guida della Nazionale c'è il commissario tecnico Simone Vanni, anche lui pisano, che conferma la qualità e la forza della scuola schermistica del nostro territorio".

"Non è un caso - aggiunge Mazzeo - che questo successo abbia un’impronta così marcatamente pisana. Pisa ha una tradizione schermistica profonda, fatta di società, maestri, atlete e atleti che negli anni hanno contribuito a far crescere questo sport e a portare il nome della città sui palcoscenici nazionali e internazionali. Batini e Vanni sono due espressioni altissime di questa storia sportiva".

"Alle atlete, al ct Simone Vanni e a tutto lo staff azzurro - conclude Mazzeo - va il nostro grazie e il nostro applauso. Questo oro racconta il valore dello sport italiano, la forza del gruppo e la bellezza di una tradizione che continua a rinnovarsi. Martina e Simone portano Pisa e la Toscana in cima all’Europa: li aspettiamo presto per festeggiarli come meritano".

Notizie correlate