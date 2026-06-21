Grosseto, non riesce a sfilare l'anello dal dito: intervengono i vigili del fuoco

Un insolito intervento quello effettuato questa mattina al Pronto Soccorso dell'ospedale di Grosseto, dove una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta per rimuovere un anello rimasto bloccato al dito di una giovane donna. L'allarme è scattato intorno alle 6.40, quando il personale sanitario ha richiesto l'intervento dei pompieri per liberare il dito della paziente, che presentava un forte gonfiore. L'operazione si è conclusa con successo e la giovane donna è stata successivamente affidata alle cure del personale del Pronto Soccorso.

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, le operazioni si sono rivelate particolarmente complesse a causa delle caratteristiche dell'anello, realizzato in acciaio ad alta resistenza e composto da più parti mobili, oltre che per il notevole gonfiore del dito. Per evitare lesioni durante il taglio, sono stati inseriti appositi spessori metallici tra la pelle e l'anello, mentre un utensile a batteria è stato utilizzato per incidere il metallo. Durante l'intervento il materiale è stato costantemente raffreddato con acqua per scongiurare il rischio di surriscaldamento.

La durezza dell'acciaio e la particolare conformazione dell'anello hanno reso necessari più tagli per indebolirne la struttura e consentirne la rimozione in totale sicurezza.

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