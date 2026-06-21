Principio d'incendio ai freni della tramvia di Firenze

Paura sulla tramvia nella notte di ieri, 20 giugno, quando i vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti alla fermata di piazza Paolo Uccello per spegnere un principio d'incendio all'impianto frenante di un convoglio. L'allarme è scattato poco prima di mezzanotte, intorno alle 23.50. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, la polizia municipale e i vigili del fuoco che, giunti con una squadra e un mezzo di supporto, hanno trovato il convoglio già evacuato dal conducente. Non ci sono stati feriti.

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, il personale ha provveduto a raffreddare il blocco dell'impianto frenante e a verificare, mediante termocamera, l'eventuale presenza di danni alle parti circostanti.

Per consentire le operazioni di messa in sicurezza, la circolazione tramviaria è stata temporaneamente interrotta e l'impianto elettrico disalimentato con il supporto del personale di Gest.

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