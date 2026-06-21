Incidente all'aviosuperficie di Montecchio, nel comune di Castiglion Fiorentino, dove un aliante è caduto durante la fase di atterraggio intorno alle 14.30 di oggi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il personale sanitario del 118 e i vigili del fuoco del comando di Arezzo, distaccamento di Cortona, che hanno estratto il pilota, un uomo di 86 anni rimasto incastrato nell'abitacolo, affidandolo poi alle cure dei soccorritori. L'86enne è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Cortona.

Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri per chiarire le cause e la dinamica dell'incidente. Secondo le prime informazioni raccolte, il pilota sarebbe il titolare della struttura aviatoria.