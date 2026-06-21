Incidente nella Magona di Bibbona, interviene l'elisoccorso

Una persona è stata soccorsa oggi nella zona della Magona di Bibbona dopo essere rimasta ferita in un'area impervia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Livorno, distaccamento di Cecina, insieme al personale sanitario del 118. Raggiunto l'infortunato, e valutate le sue condizioni, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso Pegaso per il trasferimento in ospedale. La squadra dei vigili del fuoco ha fornito assistenza nelle operazioni di recupero, trasportando il ferito in una zona sicura e predisponendo l'area per consentirne l'imbarco sull'elicottero sanitario.