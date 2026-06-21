La Trattoria da Cioffi celebra 50 anni di attività con una targa dell'Amministrazione comunale

Le parole del primo cittadino alla consegna a Remo e Manuel Cioffi: "Una tradizione tutta empolese nel segno della buona cucina"
Un pomeriggio di festa nella frazione di Casenuove per la festa per i 50 anni di attività della Trattoria da Cioffi, nata nel 1976 per merito di Salvatore Cioffi e che continua la tradizione con il figlio Remo e il nipote Manuel.
A consegnare una targa a nome dell'amministrazione comunale è stato il sindaco Alessio Mantellassi: "La Trattoria da Cioffi è ormai una tradizione culinaria popolare di Empoli, che continua nei suoi locali di via Val d'Orme e mantiene la sua tipicità. Non potevo mancare a questo bell'appuntamento tra amici, viva Cioffi e viva la buona cucina!".
La targa consegnata recita: "Alla Trattoria da Cioffi, per 50 anni di cucina toscana e empolese, un punto di riferimento per gli amanti dei piatti della nostra tradizione. L'Amministrazione comunale si congratula con la famiglia Cioffi per questo importante traguardo".
Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa
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