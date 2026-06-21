Procedure semplificate per gli impianti di energia rinnovabile. Giani: "Toscana più green"

La Giunta regionale in programma lunedì 22 giugno discuterà un pacchetto di provvedimenti che mirano a semplificare e snellire le procedure necessarie per ottenere le autorizzazioni all’installazione di impianti che producono energie rinnovabili.

"La Toscana - dichiara il presidente Eugenio Giani - sta raggiungendo gli obiettivi di regione leader per la produzione di energia rinnovabile, in primo luogo con l'energia geotermica, ma sempre più con la fotovoltaica, con l'energia idroelettrica e anche se in misura minore con l'energia derivata dall’installazione di pale eoliche”.

"Il lavoro fatto adesso - continua Giani - ci porta oggi a vedere una Toscana che si proietta nell’immediato futuro oltre il 51 per cento nella produzione di energie rinnovabili e rende realistico pensare che nell'arco dei prossimi anni, fino al 2030, possa diventare una regione dove la produzione di energia green possa coprire due terzi del fabbisogno, quindi oltre il 66 per cento di quel che serve. La Toscana è la quarta regione italiana in termini di quantità di energia rinnovabile prodotta, superata solo da regioni che hanno un numero di abitanti ben superiore. Non ci fermiamo qui: continueremo con le concessioni che deriveranno dalla definizione delle aree idonee e dalle aree di accelerazione procedurale e lunedì 22 giugno porteremo in giunta il provvedimento per la semplificazione amministrativa delle concessioni che devono essere richieste per predisporre impianti di energia rinnovabile".

“L’obiettivo di una Toscana Green - conclude Giani - è il segno tangibile di una strategia politica che mette in primo piano l’esigenza di garantire ai cittadini un contesto ambientale sempre più sostenibile e libero dall'impatto derivato dall’uso di combustibili fossili”.

I dati sulle fonti energetiche rinnovabili in Toscana sono consultabili all’indirizzo

https://www.regione.toscana.it/-/stato-attuale-fer-in-toscana

Fonte: Regione Toscana