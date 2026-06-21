Rapina in un bar a Loro Ciuffenna: titolare accoltellato mentre tentava di opporsi

Un uomo di 65 anni è stato accoltellato al costato mentre cercava di fermare un ladro intento a rapinare il proprio bar. L'episodio è avvenuto intorno alle 20.40 a Loro Ciuffenna, piccolo centro del Valdarno aretino alle pendici delle montagne, dove un individuo avrebbe fatto irruzione nell'esercizio commerciale riuscendo ad appropriarsi dell'incasso della giornata. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al ferito prima del trasferimento all'ospedale della Gruccia di Montevarchi. Le sue condizioni sono state classificate in codice giallo.

Secondo quanto appreso, il rapinatore è riuscito a dileguarsi facendo perdere le proprie tracce. Le indagini sono ora affidate ai carabinieri, che stanno raccogliendo testimonianze e elementi utili per risalire all'identità del ladro.