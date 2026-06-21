La costringe a lasciare il lavoro e le vieta di uscire: 31enne arrestato per maltrattamenti

Un uomo di 31 anni è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Santa Luce (Pisa) in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Pisa, nell'ambito di un'indagine per maltrattamenti in famiglia. Le indagini sono partite il 10 giugno scorso, quando la compagna dell'uomo si è presentata in caserma denunciando una situazione di violenze fisiche e psicologiche e atti persecutori che si sarebbero protratti dall'aprile 2023, in concomitanza con l'inizio della convivenza.

Secondo quanto ricostruito, l'uomo avrebbe imposto alla compagna delle rigide limitazioni alla libertà personale, vietandole di frequentare amici e inducendola a lasciare il lavoro e quindi a perdere la propria autonomia economica. A seguito della denuncia, è stata attivata una procedura d'urgenza con il supporto del SEUS e i militari hanno disposto le prime misure cautelari, tra cui il divieto di avvicinamento e l'allontanamento dalla casa familiare. Il provvedimento prevedeva anche l'applicazione del braccialetto elettronico, misura alla quale l'indagato avrebbe però negato il consenso.

Il rifiuto del dispositivo di controllo, insieme all'assenza di un domicilio alternativo e il rischio concreto di reiterazione delle condotte violente, ha portato il GIP di Pisa a ritenere inadeguata la misura inizialmente adottata, disponendo così la custodia cautelare in carcere. I Carabinieri hanno rintracciato l'uomo e, concluse le formalità di rito, lo hanno accompagnato presso la Casa circondariale di Pisa, dove resta a disposizione dell'Autorità giudiziaria.

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