17enne muore nello scontro tra suv e scooter: conducente agli arresti domiciliari

Si trova agli arresti domiciliari in una abitazione di Forte dei Marmi il 27enne accusato di aver provocato il tragico incidente costato la vita al 17enne di Viareggio nella notte tra venerdì e sabato sul viale a mare della Versilia. La misura è stata disposta in attesa dell'udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Lucca.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il conducente dell'auto, originario di Catania ma residente tra Milano e la provincia di Varese, era alla guida del suv con targa svizzera che, nei pressi del Twiga tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi, avrebbe effettuato un'inversione di marcia andando a scontrarsi con lo scooter sul quale viaggiavano due ragazzi.

L'impatto è stato fatale per il 17enne, morto sul colpo. L'amico coetaneo che era con lui è invece rimasto gravemente ferito ed è tuttora ricoverato all'ospedale di Cisanello di Pisa, dove si trova nel reparto di terapia sub-intensiva per le ferite riportate.

Dopo l'incidente, il conducente del suv e le due giovani che viaggiavano con lui si sarebbero allontanati a piedi senza prestare soccorso. Diverse ore più tardi il 27enne si è presentato spontaneamente a una pattuglia della polizia impegnata in un controllo stradale, ammettendo il proprio coinvolgimento nell'accaduto. Successivamente è stato affidato ai carabinieri e arrestato con l'accusa di omicidio stradale.

Le due ragazze che si trovavano a bordo del veicolo sono state invece denunciate per omissione di soccorso. Gli accertamenti dei militari proseguono per chiarire ogni dettaglio della dinamica e delle responsabilità dei presenti.

Intanto il dolore per la scomparsa del 17enne continua a coinvolgere tutta la comunità viareggina. In città sono comparsi striscioni dedicati ai due ragazzi, mentre gli studenti dell'Isi Carlo Piaggia hanno organizzato una fiaccolata in memoria della giovane vittima, con partenza dalla scuola e arrivo al Muraglione della Darsena.

Numerosi anche i messaggi di vicinanza alle famiglie dei due ragazzi da parte delle istituzioni e delle amministrazioni locali. I familiari della vittima attendono ora il completamento degli accertamenti della magistratura per poter fissare la data dei funerali.

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