L'arte di Skim firma il 37esimo Palio del Cuoio di Ponte a Egola

Entra nel vivo l’edizione numero 37 del Palio del Cuoio di Ponte a Egola. Quest’anno, a dipingere l’atteso "groppone" che i cinque rioni si contenderanno in piazza Rossa domenica 28 giugno, è lo street artist e pittore fiorentino Skim. La scelta porta la firma del curatore d’arte Filippo Lotti, che dallo scorso anno ha assunto la direzione artistica per la selezione degli artisti della manifestazione.

Skim, al secolo Francesco Forconi (Firenze, 1985), è celebre per il suo stile ironico, poetico e graffiante denominato "Kaos Armonico", in cui fonde i linguaggi dei graffiti, della street art e del fumetto. Diplomato all'Istituto d'Arte di Firenze in Grafica Pubblicitaria e Fotografia e specializzato in Animazione alla Scuola Internazionale di Comics di Lucca, Skim spazia agilmente tra murales, tela, illustrazione e design. Protagonista di importanti mostre – tra cui l'antologica “Genesi – L'armonia del Kaos” a Palazzo Medici Riccardi e la recente “Dolcevita” al Museo Piaggio di Pontedera –, l'artista è anche molto attivo nel sociale attraverso laboratori creativi per la riqualificazione visiva delle scuole e collaborazioni con istituti per ragazzi diversamente abili.

Il tema sviluppato per il Palio di quest’anno è il Sacro Cuore, una scelta che segna un profondo significato spirituale e comunitario.

"Abbiamo scelto il Sacro Cuore di Gesù, a cui è consacrata la nostra parrocchia, per un ritorno alle origini della manifestazione nata con don Gino Frediani -, spiega il parroco e presidente del comitato, don Federico Cifelli -. Questa devozione esalta l'amore infinito che Dio nutre per ogni uomo: un "amore inclusivo", punto di partenza per amarsi e accogliersi reciprocamente. In un momento segnato da molteplici conflitti, il Sacro Cuore diventa un messaggio di pace e accoglienza per l'umanità. L'immagine di Gesù che dona la vita ci insegna che non c'è pace senza dono, e non c'è dono che non generi pace. Ringrazio di cuore l'amico Filippo Lotti per l'impegno, la vicinanza e per i suoi preziosi consigli artistici, non ultimo quello di aver scelto Skim".

Riguardo all'opera, l'artista mantiene il massimo riserbo, anticipando solo che il tema del Sacro Cuore sarà reinterpretato secondo la propria personalissima cifra stilistica e interamente realizzato con la tecnica della bomboletta spray. Un "groppone" che si preannuncia come una sorpresa memorabile e che segna un vero e proprio debutto: sebbene Skim abbia dipinto su ogni supporto immaginabile – dai pianoforti alle vele delle barche, dai camper alle big bench, fino agli skateboard della sua più recente produzione –, si tratta della sua prima volta in assoluto sul cuoio.

Questo prestigioso incarico consolida inoltre il forte legame dello street artist con il territorio di San Miniato, nato proprio grazie al sodalizio professionale e di amicizia con il curatore Filippo Lotti. Ponte a Egola ospita anche la Casa d’Arte San Lorenzo, galleria di riferimento dell'artista dal 2022, e lo stesso Skim è già stato protagonista nella zona di due apprezzate performance di live painting per “Pinocchio in strada” a San Miniato Basso e della mostra collettiva “Pinocchio e i Carabinieri” a Palazzo Grifoni nel 2024.

L’appuntamento per scoprire l’opera è fissato per lunedì 22 giugno alle ore 21:00, presso il Consorzio Conciatori di Ponte a Egola, nel corso di una serata speciale presentata da Daniel Guidi. Durante l'evento verranno svelati anche i gropponi destinati alle competizioni collaterali, realizzati dagli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado "M. Buonarroti" sotto la guida del prof. Paolo Coscetti. La serata prevede inoltre il sorteggio e l’assegnazione delle corsie, la presentazione ufficiale delle squadre dei rioni e la solenne benedizione dei gropponi

Fonte: Ufficio Stampa