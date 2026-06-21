Viareggio, rissa alla stazione: ferito un 42 enne

Rissa violenta nei pressi della stazione ferroviaria di Viareggio, dove ieri, poco prima della mezzanotte, cinque persone sono rimaste coinvolte in un alterco. Tra queste, un uomo di 42 anni di origine marocchina sarebbe rimasto ferito dopo essere stato colpito con un tubo metallico, riportando diversi traumi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato l'uomo - rimasto sempre cosciente - all'ospedale di Cisanello. Presenti anche Polizia e Carabinieri. All'arrivo delle forze dell'ordine, però, gli aggressori si erano già dileguati.

Sono in corso le indagini per rintracciare gli altri partecipanti alla rissa. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e risalire al movente dello scontro.