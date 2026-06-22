A Capanne torna il concorso 'Stasera canto io Under 20

Sabato 11 luglio alle ore 21.15, al Centro Avis di Capanne, si terrà l’evento la 23esima edizione di 'Stasera canto io Under 20'. L’iniziativa è organizzata dall'Avis - sezione comunale di Montopoli in Val d'Arno - e si inserisce nell'ambito della 35ª Festa del Donatore.
Il concorso è riservato a cantanti di età non superiore ai 20 anni e non prevede alcuna quota di iscrizione. Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro le ore 18.
Per informazioni e adesioni 339 2506579 o montopoli.comunale@avis.it
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