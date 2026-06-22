A Stabbia arrivano i “Campus Musicali 2026”

Dal 1° al 15 luglio 2026 il Progetto Ferruccio Benvenuto Busoni organizza a Stabbia la prima edizione dei Campus Musicali 2026, un'iniziativa dedicata alla diffusione della cultura musicale e rivolta a persone di tutte le età.

Il Campus si svolgerà presso il Circolo ACSI XXIII Agosto di Stabbia, in Via Francesca 108, e offrirà a bambini, ragazzi e adulti l'opportunità di avvicinarsi alla musica o approfondire il proprio percorso artistico attraverso lezioni, laboratori e attività di musica d'insieme.

I partecipanti potranno scegliere tra quattro discipline principali: pianoforte, canto, violino e chitarra, seguiti da insegnanti qualificati in un ambiente stimolante e inclusivo.

Uno degli aspetti distintivi dell'iniziativa è la sua formula flessibile: sarà infatti possibile partecipare all'intero Campus oppure scegliere liberamente una o più giornate, in base alle proprie esigenze e disponibilità.

L'iniziativa nasce con l'obiettivo di promuovere la musica come strumento di crescita personale, socializzazione e condivisione, offrendo un'esperienza aperta sia ai principianti sia a musicisti già avviati nello studio di uno strumento.

Durante le due settimane sono previste attività individuali e collettive, laboratori creativi, ensemble strumentali e vocali, momenti di ascolto e musica d'insieme, fino ad arrivare al Concerto Finale aperto al pubblico, nel quale tutti i partecipanti potranno esibirsi e condividere il lavoro svolto.

«La musica è un linguaggio universale capace di unire persone di ogni età e provenienza – spiegano gli organizzatori –. Con questo Campus vogliamo offrire a tutti la possibilità di vivere un'esperienza musicale coinvolgente, divertente e formativa».

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 333 2708867 oppure scrivere all'indirizzo e-mail orchestradarchibenvenutobusoni@gmail.com.

Fonte: Ufficio Stampa