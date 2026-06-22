Accoltellato alla schiena 37enne al parco delle Cascine

Un 37enne di origini peruviane è stato accoltellato a Firenze. L'uomo non è in pericolo di vita. I fatti sono avvenuti la notte scorsa al parco delle Cascine, il 37enne è stato ferito alla schiena.
Dopo una segnalazione al 118 l'uomo è stato portato all'ospedale di Careggi. Ancora incosciente non sarebbe riuscito a raccontare le circostanze in cui è avvenuta l'aggressione. Sul posto la polizia.
Notizie correlate
Tutte le notizie di Firenze
Firenze
Cronaca
22 Giugno 2026
Confiscati oltre 30mila litri di gasolio commercializzati in frode in provincia di Firenze. L'operazione di polizia economico-finanziaria del Comando provinciale della Guardia di Finanza ha portato al provvedimento, disposto dal [...]
Firenze
Cronaca
21 Giugno 2026
Paura sulla tramvia nella notte di ieri, 20 giugno, quando i vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti alla fermata di piazza Paolo Uccello per spegnere un principio [...]
Firenze
Cronaca
20 Giugno 2026
Un uomo di 31 anni, di origine algerina, è stato ferito alla schiena in seguito a un’aggressione avvenuta nel centro di Firenze, in piazza del Mercato Centrale. L’episodio, secondo quanto [...]
<< Indietro