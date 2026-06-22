Accoltellato alla schiena 37enne al parco delle Cascine

Un 37enne di origini peruviane è stato accoltellato a Firenze. L'uomo non è in pericolo di vita. I fatti sono avvenuti la notte scorsa al parco delle Cascine, il 37enne è stato ferito alla schiena.

Dopo una segnalazione al 118 l'uomo è stato portato all'ospedale di Careggi. Ancora incosciente non sarebbe riuscito a raccontare le circostanze in cui è avvenuta l'aggressione. Sul posto la polizia.

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