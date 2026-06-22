Alta moda e artigianato: a Fucecchio nasce l'Academy della calzatura con Fo.Ri.Um. e Freeland Srl

Il futuro della calzatura passa dalla formazione d’eccellenza e dall'alleanza strategica tra il mondo delle agenzie formative e le imprese leader del territorio. Ha preso ufficialmente il via il progetto nato dalla sinergia tra Fo.Ri.Um. Sc, agenzia formativa accreditata, e Freeland Srl, azienda di punta del settore calzaturiero.

Il percorso, iniziato il 30 marzo 2026 e che si concluderà a ottobre 2026, punta a formare una delle figure professionali più ricercate dai grandi brand della moda: Addetto alle operazioni di taglio, cucitura e masticiatura pelle/ tessuto (Codice figura 282 del repertorio della Regione Toscana), profilo che sul mercato corrisponde agli specialisti della giunteria, ovvero alle professioni di preparatore e aggiuntatrice di tomaie.

Formazione sul campo con tecnologie all'avanguardia

Una delle peculiarità distintive di questa Academy è che l'attività formativa viene svolta direttamente all'interno degli spazi attrezzati di Freeland Srl. I corsisti hanno la possibilità di muoversi e imparare in un contesto produttivo reale, ricco di macchinari specifici e materiali di consumo d'eccellenza messi a disposizione dall'azienda. Anche le lezioni teoriche e pratiche sono affidate a docenti aziendali altamente qualificati, garantendo così un trasferimento diretto del know‐how e la massima conoscenza dei processi del settore calzaturiero.

Un'opportunità a costo zero grazie ai Voucher "Just In Time" Il punto di forza di questo percorso di ben 900 ore (divise tra teoria, laboratori e uno stage intensivo in azienda) è il totale finanziamento pubblico. Il progetto è stato infatti realizzato tramite i voucher della Regione Toscana, una misura concreta per l'occupabilità giovanile inserita all'interno del progetto regionale per l'autonomia dei giovani.

Attualmente sono 10 i candidati che, con dedizione e costanza, stanno imparando in fabbrica "l'arte del mestiere", specializzandosi nella preparazione e nella cucitura di tomaie.

Nuova sessione a Settembre 2026: aperte le selezioni

Visto il forte interesse del mercato e la necessità di inserire nuovo personale qualificato in organico, l'azienda ha già annunciato che a settembre 2026 aprirà una nuova offerta di formazione per 12 nuovi candidati.

Tutti coloro che sono interessati a imparare un mestiere artigianale d'alta gamma, fortemente richiesto dal distretto del cuoio e della calzatura, possono già inviare la propria manifestazione di interesse allegando il Curriculum Vitae.

Contatti e Informazioni

Per candidarsi o richiedere maggiori informazioni sulle modalità di iscrizione, è possibile rivolgersi direttamente ai partner del progetto:

Fo.Ri.Um. Sc:

- Telefono: 0571 360069

- E‐mail: info@forium.it

Freeland Srl:

- Telefono: 0571 244337

- E‐mail: info@freelandcalzature.it

Fonte: Fo.Ri.Um. Società Cooperativa

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