Area camper di San Miniato Basso, FdI: "Il Comune ammette le criticità ma non interviene"

Fratelli d'Italia di San Miniato è intervenuto con una nota sull'area camper di piazza Peppino Impastato, a San Miniato Basso, tornando a segnalare le criticità legate allo scarico. Il partito ricorda come l'amministrazione comunale abbia recentemente riconosciuto i limiti dell'attuale struttura e condiviso la necessità di realizzare una nuova area più decentrata e adeguata. Un orientamento emerso, secondo FdI, nella risposta all'interpellanza presentata dalla consigliera comunale Francesca Bruni. Tuttavia, sempre secondo il partito, alle dichiarazioni non sarebbero ancora seguiti interventi concreti, tanto che il punto di scarico sarebbe tornato a bloccarsi nei giorni scorsi.

"Nella risposta all'interpellanza presentata dalla consigliera di Fratelli d'Italia Francesca Bruni sull'area di scarico camper di piazza Impastato a San Miniato Basso, il sindaco ha riconosciuto che l'attuale assetto presenta criticità e ha dichiarato che l'amministrazione condivide la necessità di realizzare una nuova area camper più decentrata, dedicata e protetta - afferma il partito -. Una presa d'atto importante, che conferma come le osservazioni sollevate da Fratelli d'Italia fossero fondate. Peccato però che, alle ammissioni, non corrispondano ancora soluzioni concrete".

Nella nota viene inoltre ricordato che "nel periodo invernale, da inizio febbraio fino ai primi di marzo, lo scarico è stato ininterrottamente intasato", mentre il sindaco avrebbe motivato il mancato intervento con le condizioni meteorologiche.

"Nella sua risposta il sindaco parla di progettazione, tempi e costi da valutare. Tutto legittimo - prosegue Fratelli d'Italia -. Quello che però manca è una risposta ai disagi di oggi. Perché mentre si rinvia agli uffici competenti e a future verifiche, cittadini, residenti e camperisti continuano a convivere con un servizio che troppo spesso non funziona".

Secondo il partito, la vicenda rappresenterebbe anche "il simbolo di una più generale difficoltà dell'amministrazione nel passare dalle intenzioni ai risultati. Si riconosce il problema, si promette di affrontarlo, ma intanto nulla cambia. E nel frattempo San Miniato continua a presentarsi ai turisti con un'area camper che non garantisce standard adeguati di decoro, funzionalità e accoglienza".

FdI sottolinea inoltre come il Comune abbia ammesso l'esistenza di "una sola area di sosta e un solo punto di scarico in una delle zone più centrali e frequentate di San Miniato Basso", una collocazione ritenuta inadeguata perché fonte di problemi igienici e disagi sia per gli utenti sia per i residenti

"Se l'amministrazione condivide le osservazioni, allora è il momento di passare dalle parole ai fatti - conclude il partito -. Una città che vuole investire sul turismo deve garantire servizi funzionanti, manutenzione costante e interventi tempestivi". Secondo FdI, al momento "l'unica certezza è che, dopo la risposta del sindaco e dopo il dibattito in consiglio comunale, lo scarico dell'area camper è di nuovo bloccato".

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