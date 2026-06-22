Bando Comunità, a Empoli partono le domande per realtà religiose e associative

È stato presentato in un incontro pubblico lo scorso sabato 20 giugno 2026 il Bando Comunità: 150mila euro stanziati dal Comune di Empoli a sostegno di chiese e edifici per servizi religiosi, centri civici sociali, attrezzature culturali e sanitarie. In sala del Consiglio in municipio si sono ritrovate decine di rappresentanti di queste realtà tra parrocchie, circoli ricreativi e altri 'aggregatori di comunità' che potranno presentare domanda entro il 22 luglio 2026.

Così introduce la misura il sindaco Alessio Mantellassi: "Questo bando nasce per circoli ricreativi, parrocchie ed enti religiosi per aiutarli con le loro strutture che sono presidio di comunità. Sabato abbiamo condiviso il regolamento con i rappresentanti delle Case del Popolo, delle parrocchie e di altre realtà. Un grazie all’Ufficio Urbanistica e in particolare alla dottoressa Romina Falaschi per il lavoro svolto. È un progetto a cui teniamo molto, che indirizza il 9% degli oneri secondari di urbanizzazione per circoli e 10% per realtà religiose, seguendo i dettami della 'legge Bucalossi' e che permetterà interventi significativi alle tante realtà aggregative dei nostri territori. Con questo bando il Comune punta a mantenere la vita attiva di questi luoghi di socialità permettendo di investire delle risorse per interventi per i quali spesso mancano le disponibilità finanziarie".

Le risorse potranno essere utilizzate per questa tipologia di interventi:

- adeguamento strutturale, igienico sanitario e impiantistico di immobili esistenti,

- eliminazione o superamento delle barriere architettoniche,

- interventi finalizzati al risparmio energetico,

- interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia conservativa,

- restauro e risanamento conservativo o ampliamento, laddove consentiti dagli strumenti urbanistici vigenti e adottati.

Sono escluse dalla contribuzione gli interventi individuabili quali manutenzione ordinaria. Non sono ammissibili contributi per acquisto di arredi o attrezzature o per lavori non connessi con la struttura edilizia.

Tutte le informazioni per partecipare al Bando di Comunità sono consultabili al link: https://www.comune.empoli.fi.it/Novita/Avvisi/avviso-bando-comunita, oppure sul sito del Garante per l'informazione e la comunicazione al link https://garante-informazione-partecipazione.comune.empoli.fi.it/procedimenti-in-corso/

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa