Allerta caldo, è ancora codice rosso in Toscana

"Codice rosso per ondata di calore lunedì 22 e martedì 23 giugno". Così in un post tramite social il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani diffonde l'allerta per ondata di calore che continua a interessare il territorio regionale, dopo il codice rosso che ha interessato il weekend appena trascorso. "Registrati oggi 39.7 gradi a Orbetello e 37.7 gradi a Firenze. È già stata potenziata la rete dell’assistenza sanitaria territoriale per rispondere ai bisogni legati all’emergenza caldo e tutelare la salute delle comunità. Si raccomanda la massima attenzione e prudenza nelle ore più calde".

Allerta caldo, a Firenze codice rosso fino a mercoledì 24 giugno

Per Firenze il nuovo bollettino del Ministero della Salute conferma il codice rosso per oggi, lunedì 22 giugno, e per le giornate di martedì 23 e mercoledì 24 giugno, con il mantenimento del livello massimo di allerta per gli effetti delle alte temperature sulla salute.

Le previsioni, spiega in una nota il Comune, indicano condizioni di forte disagio bioclimatico anche nei prossimi giorni. La temperatura percepita massima è prevista a 37 gradi oggi e a 38 gradi martedì e mercoledì, mentre nelle ore più calde della giornata le temperature potranno raggiungere i 36 gradi. Le temperature restano molto elevate anche in città. Alle 10.45 (ora solare) la stazione dell'Orto Botanico aveva già raggiunto 35,1 gradi, mentre alla stessa ora il Giardino di Boboli registrava 33,4 gradi e la stazione di Firenze Università 30,7 gradi. I dati di ieri confermano l'intensità dell'ondata di calore. Le temperature massime hanno raggiunto 39,3 gradi all'Orto Botanico, 37,7 gradi al Giardino di Boboli e 36,9 gradi a Firenze Università.

Il codice rosso viene attivato quando condizioni di caldo intenso e disagio bioclimatico persistono per più giorni consecutivi e possono avere effetti negativi sulla salute dell'intera popolazione, non soltanto delle categorie più fragili. Dal Comune raccomandato di evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, bere frequentemente acqua, limitare le attività fisiche all'aperto e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini e persone con patologie croniche. Una serie di semplici abitudini comportamentali e misure di prevenzione può contribuire a ridurre sensibilmente gli effetti delle ondate di calore. Il Ministero della Salute ha pubblicato dieci semplici regole per proteggersi dalle alte temperature, prevenire i rischi per la salute e tutelare in particolare le persone più fragili.

Per informazioni e consigli utili: https://www.salute.gov.it/new/it/tema/ondate-di-calore/dieci-consigli-utili/

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