In autunno ai Gigli aprirà un punto vendita Lidl

Lidl sbarca al centro commerciale I Gigli. È stato, infatti, siglato l’accordo tra la proprietà del centro commerciale Eurocommercial Properties e Lidl Italia, e oggi 22 giugno sono stati consegnati gli spazi alla nota catena di supermercati. L’apertura di Lidl è prevista per il prossimo autunno. Il nuovo punto vendita sarà su oltre 1.200 metri quadri di superficie di vendita.

Alessandro Tani Asset Manager Eurocommercial Propertis: “L’arrivo di Lidl rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di evoluzione e valorizzazione de I Gigli. L’inserimento nell’adiacente retail park di un’insegna leader della grande distribuzione organizzata amplia e completa l’offerta del Centro, rispondendo in modo concreto alle esigenze quotidiane dei clienti dei Gigli.”

Saviola Chesi Direttrice Centro Commerciale I Gigli: “La nuova insegna che arriva ai Gigli è una risposta che diamo alle richieste dei frequentatori del centro commerciale, poichè una delle caratteristiche dei Gigli è il rinnovamento delle proposte commerciali. L’arrivo di Lidl rappresenta per noi una piacevole novità e siamo convinti che sarà accolto con interesse dai nostri visitatori”.

Simone Franceschini, Direttore Regionale di Lidl Italia: “L’apertura del nostro supermercato nel prestigioso contesto del Centro Commerciale I Gigli rappresenta per noi una tappa strategica di fondamentale importanza nel percorso di sviluppo della nostra rete vendita in Toscana".