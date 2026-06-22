Cerreto Guidi piange il gonfaloniere Michele Palatresi

Una brutta notizia tocca tutta Cerreto Guidi. Se ne è andato a 53 anni Michele Palatresi, gonfaloniere del Palio del Cerro. Faceva parte della Caontrada di Santa Maria al Pozzolo. Palatresi lascia la madre e una sorella. I funerali sono 9,30 di oggi, lunedì 22 giugno, nel santuario di Santa Liberata.

Questo il ricordo della Pro Loco cerretese: "Ci ha lasciato Michele Palatresi. Tutta Cerreto Guidi piange oggi la scomparsa di Michele, una persona buona, generosa e sempre pronta a unirsi alla nostra comunità nelle sue attività sociali e nei suoi momenti di celebrazione. Ogni riunione, ogni conciliabolo alle murelle, ogni allestimento di evento e ogni convivio, tu Michele c’eri sempre. Eri una presenza costante e stentiamo ad immaginare questi momenti della nostra vita senza di te".

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