"Ci si rivede in Paese” anima il centro storico di Castelfranco

Buon cibo, divertimento e tanta musica. Ritorna con una serata all'insegna dell'allegria, della convivialità e del divertimento nel centro storico di Castelfranco di Sotto “Ci si rivede in Paese”, iniziativa giunta alla terza edizione organizzata dal Centro Commerciale Naturale di Castelfranco di Sotto e Confcommercio Pisa con il patrocinio del Comune di Castelfranco di Sotto, la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest - Terre di Pisa e il contributo di Sicur Delta, con Radio Bruno partner dell'evento.

Appuntamento Mercoledì 24 Giugno a partire dalle 19, dove partendo dall'asse di piazza Bertoncini e corso Bertoncini e in tutte le strade del centro storico Castelfranco sarà vestito a festa.

“Una festa in cui crediamo moltissimo per l'aggregazione che è capace di creare e perché permette di animare il nostro centro, consapevoli che non basta una singola serata per far rivivere il paese, ma convinti che gli eventi costituiscano un primo e fondamentale passo per il rilancio e la valorizzazione del centro storico” spiega il presidente del Centro Commerciale Naturale di Castelfranco di Sotto Paolo Marinari.

“Grazie ai commercianti del Ccn e a Confcommercio per aver riportato per il terzo anno questa bella manifestazione nel nostro centro, un evento sempre più atteso nel nostro comune che sposa quel progetto di rilancio del centro storico che l'amministrazione sta seguendo dall'inizio del mandato” dichiara il sindaco di Castelfranco di Sotto Fabio Mini.

“Ci si rivede in paese è un termine che evoca un forte senso di appartenenza a Castelfranco, dove vengono organizzate bellissime iniziative, come conferma il recente successo di Castelbike, dove si invoglia a vivere il centro e l'utilizzo temporaneo dei fondi sfitti è un messaggio e un segnale di incoraggiamento per chi vuole investire e fare impresa nel centro storico” afferma il presidente Area Vasta di Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli.

L'assessore al Commercio di Castelfranco di Sotto Giuseppe Calò sottolinea l'importanza dell'iniziativa “ per valorizzare e promuovere il centro storico e attrarre investimenti, mentre il coordinatore sindacale di Confcommercio Pisa Luca Favilli evidenzia “l'entusiasmo messo in campo dai commercianti è testimoniato dal successo delle prime edizioni e dal loro straordinario impegno quotidiano, per vivere una nuova, straordinaria serata e tante altre iniziative che dimostrano la presenza di un tessuto commerciale vivo e di qualità a Castelfranco”

“Sostenere iniziative che fondono l’identità storica, l’enogastronomia e la tradizione locale rappresenta una delle direttrici della nostra azione a supporto del territorio. Trasformare temporaneamente il centro storico di Castelfranco di Sotto in un luogo di aggregazione diffusa e di attrazione turistica è una strategia efficace per generare valore e dare visibilità alle nostre piccole imprese commerciali. La compartecipazione della Camera di Commercio a questo evento testimonia la volontà dell'Ente di fare rete con il tessuto associativo e imprenditoriale per valorizzare le peculiarità uniche dei nostri borghi. Siamo convinti che lo sviluppo turistico ed economico dell'area vasta passi anche attraverso il consolidamento di manifestazioni capaci di coinvolgere attivamente la comunità locale e di attrarre nuovi visitatori” dichiara il presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest Valter Tamburini.

A “Ci si rivede in Paese ” sarà possibile cenare all'aperto nel cuore pulsante del paese, proprio dove sorgeva l'antico “Castello Franco” circondato dalle mura che in epoca medievale dette origine all'attuale centro abitato. Qui sarà allestito lo street food “di noi altri” a cura dei commercianti del Centro Commerciale Naturale di Castelfranco, che ospiterà prodotti enogastronomici del territorio nei fondi vuoti del centro che saranno riaperti per l'occasione.

Un appuntamento che permetterà di vivere il centro in una vesta inedita, all'insegna della convivialità e del divertimento per tutte le età, animato da trampolieri itineranti e dallo scenografico show di fuoco a cura di Dottor Boris e Daniela Zaharieva. Emozioni e divertimento assicurati con il dj set e spettacolo a cura di Radio Bruno

Ci si vede in Paese – La Cena in Castello è un evento fortemente voluto dal Centro Commerciale Naturale di Castelfranco, una realtà articolata composta da 30 imprenditori, commercianti e professionisti costituitasi proprio con il principale obiettivo di valorizzare il centro storico e rilanciare il tessuto commerciale del paese, in piena sinergia con Confcommercio Pisa.

Fonte: Confcommercio - Ufficio stampa