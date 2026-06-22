Pelletteria toscana, Stella (FI): "Crisi strutturale, servono investimenti e una strategia industriale"

"La crisi del comparto pelletteria in Toscana, ormai, è diventata strutturale. Si tratta di un settore centrale per l'economia regionale, conta nell'area fiorentina circa 6.000 imprese e quasi 38mila addetti, ma sta attraversando una fase di forte contrazione. Nel primo trimestre del 2026, rispetto al 2019, l'occupazione è diminuita del 13%, pari a una perdita media stimata di circa otto lavoratori al giorno. Nello stesso periodo, il numero delle aziende attive è sceso del 20%. Sono numeri che fanno venire i brividi. I bandi regionali sono fallimentari, occorre un piano strategico della Regione Toscana per rilanciare tutto il comparto". Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

"Stiamo parlando - sottolinea Stella - di un settore che vale, in Toscana, 5,5 miliardi di euro, un settore che rappresenta uno dei pilastri dell'economia toscana, con oltre 110 mila addetti e un peso vicino al 40% dell'intero manifatturiero regionale. Scandicci è il fulcro della pelletteria fiorentina con il 40% degli addetti nel sistema. Occorre una visione a lungo termine, la Regione Toscana deve costruire politiche strutturali, è necessaria una strategia industriale unitaria e di ampio respiro, in grado di ricomporre il sistema e rilanciare il distretto. Servono finanziamenti importanti, per sostenere un comparto centrale per la nostra economia".

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