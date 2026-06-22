Elezione Malagò a presidente Figc, Giani: "La sua esperienza è garanzia per il futuro del calcio"

“Porgo le più vive congratulazioni a Giovanni Malagò per la sua elezione a presidente della Figc. La sua lunga esperienza ai vertici dello sport italiano, il profondo legame con i valori olimpici e la capacità di rappresentare il nostro Paese nelle più importanti sedi nazionali e internazionali, sono una garanzia per il futuro del calcio italiano. Sono certo che saprà guidare la Federazione con autorevolezza, competenza e visione, contribuendo alla crescita di questo sport, alla valorizzazione dei giovani e al rafforzamento del ruolo sociale ed educativo del calcio. A nome della Regione Toscana, e mio personale, auguro al presidente Malagò buon lavoro ed i migliori successi per questo prestigioso incarico”

Così il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, nell’apprendere la notizia dell’elezione di Giovanni Malagò a nuovo presidente della Federazione italiana gioco calcio. Il presidente Giani ha la delega all’assessorato allo Sport.

Armentano: "Ha mostrato capacità manageriali e di governo che potranno costruire un progetto all'altezza per la Nazionale"



La nomina di Giovanni Malagò alla guida della Figc apre per Nicola Armentano, consigliere della Città Metropolitana di Firenze delegato allo Sport, a "nuove prospettive grazie alla capacità manageriali e di governo da lui dimostrate in ambito sportivo". Da Armentano un augurio di buon lavoro a Malagò, che "dovrà costruire un progetto all'altezza per la nazionale di calcio, le motivazioni dei giocatori e le attese dei cittadini, con un uso sapiente delle risorse".

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