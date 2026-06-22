Enrico Ruggeri sarà in concerto in centro a Ponsacco

Prende il via giovedì 25 giugno alle ore 21.15 in piazza della Repubblica “Odeon sotto le stelle 2026”, la rassegna promossa dall’Accademia dei Fortificati e dall’assessorato alla Cultura del Comune di Ponsacco che accompagnerà l’estate con spettacoli e appuntamenti a ingresso libero nel cuore della città.

Ad inaugurare il cartellone sarà Enrico Ruggeri con il suo “Electric Tour 2026”, uno spettacolo che mette in evidenza il lato più energico e rock del cantautore milanese, protagonista della musica italiana da oltre quarant’anni.

Il concerto propone un viaggio attraverso le tappe più significative della sua carriera artistica, unendo la forza narrativa delle sue canzoni alle sonorità dirette e coinvolgenti del rock suonato dal vivo. La scaletta ripercorre gli esordi con i Decibel e alcuni dei brani che hanno segnato la storia della musica italiana, alternando successi come “Contessa”, “Il mare d’inverno”, “Polvere”, “Mistero” e “Quello che le donne non dicono”.

Sul palco Ruggeri sarà accompagnato dalla sua band per uno show dal ritmo serrato, costruito sulla qualità dell’esecuzione dal vivo e sul rapporto diretto con il pubblico. Un concerto che promette di coinvolgere spettatori di tutte le età, tra grandi successi, atmosfere rock e momenti più intimi.

«Siamo particolarmente felici di aprire l’edizione 2026 di “Odeon sotto le stelle” con un artista del calibro di Enrico Ruggeri – dichiara l’assessore alla Cultura Chiara Calderani –. La rassegna rappresenta un appuntamento atteso e un'occasione per vivere la nostra piazza attraverso eventi di qualità aperti a tutti. Ruggeri è un protagonista della musica italiana e siamo certi che saprà regalare al pubblico una serata speciale».

L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Sarà presente un’area riservata alle persone con disabilità.

Si informa inoltre che, per consentire l’allestimento e lo svolgimento del concerto, giovedì 25 giugno resteranno chiusi per l’intera giornata la Biblioteca comunale e il servizio Informagiovani.

“Odeon sotto le stelle 2026” proseguirà poi lunedì 6 luglio con Cristiano Militello e giovedì 16 luglio con la preselezione regionale di Miss Italia.

Fonte: Ufficio Stampa

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