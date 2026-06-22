Firenze, agenti albanesi insieme alla Questura fiorentina per l'estate

Agenti della polizia albanese in servizio a Firenze insieme al personale della Questura fiorentina. Si rinnova anche in questa estate 2026, grazie ad accordi internazionali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale della Polizia Criminale - Servizio per la Cooperazione Internazionale, il programma che da qualche anno prevede, in questo periodo, servizi congiunti in Italia con operatori di polizia provenienti da altri Stati per la tutela della sicurezza pubblica e la prevenzione dei reati.

Questa mattina il Questore della provincia di Firenze Fausto Lamparelli ha ricevuto e dato il benvenuto a due operatori della polizia albanese che da qualche giorno svolgono il loro servizio unitamente agli agenti delle volanti di via Zara per le piazze e le vie del centro storico fiorentino, a bordo della Tram-via e in occasione dei servizi di ordine pubblico in programma nel capoluogo toscano.

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