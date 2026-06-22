Frode nei carburanti, confiscati oltre 30mila litri di gasolio in provincia di Firenze

Confiscati oltre 30mila litri di gasolio commercializzati in frode in provincia di Firenze. L'operazione di polizia economico-finanziaria del Comando provinciale della Guardia di Finanza ha portato al provvedimento, disposto dal Tribunale di Firenze, della quantità equivalente a circa 600 pieni di un'auto di media cilindrata. Le indagini, come spiegato dalle fiamme gialle, hanno permesso di individuare e interrompere un articolato sistema fraudolento nel settore dei prodotti energetici. In particolare è stato accertato che un deposito commerciale operante nella provincia avrebbe rifornito la clientela con carburante destinato all'autotrazione o al riscaldamento ottenuto mediante la preventiva miscelazione con gasolio agricolo agevolato, prodotto che beneficia di un regime fiscale riservato esclusivamente alle attività del comparto agricolo.

L’utilizzo improprio del gasolio agricolo, aggiungono dalla Gdf, "non determina soltanto un’evasione delle accise e dell’IVA dovute, ma altera profondamente le regole del mercato. Attraverso l’indebita riduzione del costo fiscale del prodotto, gli autori della frode conseguono ingiustificati vantaggi economici, incrementando i propri margini di profitto e ponendo in una condizione di grave svantaggio competitivo gli operatori che rispettano le regole. Il danno arrecato da tali condotte si riflette, pertanto, non solo sull’Erario, ma anche sull’intero sistema economico, compromettendo la libera concorrenza, penalizzando le imprese oneste e incidendo sulla fiducia dei consumatori nella trasparenza del mercato".

L’intervento "si inserisce nell’ambito di un più ampio piano di vigilanza sviluppato dal Comando Provinciale di Firenze, in attuazione delle direttive del Comando Generale, volto a rafforzare i controlli lungo l’intera filiera della distribuzione dei carburanti in una fase caratterizzata dalla volatilità dei prezzi dell’energia e dalle tensioni geopolitiche internazionali. L’obiettivo è garantire la piena trasparenza del mercato, prevenire ogni forma di indebita alterazione dei prezzi e contrastare le condotte finalizzate a conseguire profitti illeciti, assicurando condizioni di effettiva concorrenza tra gli operatori economici e tutelando gli interessi dei cittadini".

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