Guasti e stop in galleria sulla Firenze-Bologna: treni fermi, ritardi fino a due ore

Una serie di disservizi ha interessato nel corso della giornata la circolazione ferroviaria tra Toscana ed Emilia-Romagna, con effetti a catena su diverse direttrici dell’alta velocità e della linea adriatica. Il caso più rilevante riguarda un treno Av Italo partito da Milano e diretto a Napoli, rimasto fermo per un guasto elettrico in una galleria nella zona di Firenzuola, nell’Alto Mugello.

"Rimasti due volte fermi in galleria per oltre un'ora, senza aria condizionata, con una temperatura di 30 gradi a bordo e con i bagni che non funzionano. La situazione è pesante, il treno è pieno, sono 11 carrozze, e ci sono anche tanti bambini e una persona vicino a me si è sentita male accusando una crisi di panico. Dopo molto il treno è riuscito a ripartire ma poco dopo si è nuovamente fermato in un'altra galleria, con a bordo le stesse condizioni. Ora finalmente siamo nuovamente ripartiti, ci hanno detto che arriveremo a Firenze e cambieremo convoglio". E' il racconto di una viaggiatrice. "Ci hanno detto che c'era un guasto elettrico - ha aggiunto - e che avrebbero dovuto resettare il treno. E' arrivato anche un altro convoglio che si è affiancato al nostro. Poi siamo ripartiti per fermarci nuovamente in galleria e ora stiamo viaggiando verso Firenze"

La società ferroviaria Italo ha confermato il guasto tecnico al treno 9981, spiegando di aver attivato l’assistenza a bordo e in stazione e annunciando un rimborso pari al 100% del costo del biglietto, oltre agli indennizzi previsti dalla normativa vigente.

Le ripercussioni si sono estese all’intero nodo ferroviario di Bologna, dove si sono registrati ritardi anche superiori alle due ore. Le criticità derivano sia dall’interruzione temporanea della linea adriatica, dovuta a un intervento dei vigili del fuoco su un treno regionale a San Benedetto del Tronto, sia dal rallentamento della circolazione sull’asse Firenze–Bologna, parzialmente deviato sulla linea convenzionale proprio a causa del guasto occorso al convoglio Av.

Tra i collegamenti più penalizzati risultano diversi Frecciarossa e Intercity sulle principali direttrici nazionali, con variazioni di percorso e tempi di percorrenza significativamente aumentati. La circolazione, nel corso del pomeriggio, è rimasta fortemente irregolare soprattutto nel nodo emiliano.