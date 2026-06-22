Guida da ubriaco, fermato a Castelfranco col tasso cinque volte oltre il limite

Proseguono i controlli straordinari dei carabinieri nel Pisano. Nel corso delle verifiche sulle strade del territorio sono scattate numerose denunce per guida in stato di ebbrezza e senza patente.

Tra i casi più gravi, quello di un automobilista fermato a Castelfranco di Sotto con un tasso alcolemico di 2,43 grammi per litro, quasi cinque volte oltre il limite consentito: patente ritirata e veicolo sequestrato. Altri conducenti sono stati sorpresi alla guida con valori compresi tra 0,93 e 1,43 g/l tra Pisa, Cascina, Calcinaia e Bientina.

Nel corso delle operazioni sono emersi anche diversi episodi di guida senza patente, in alcuni casi mai conseguita e con precedenti violazioni analoghe. A Cascina un uomo, nel tentativo di sottrarsi a un controllo, si è dato alla fuga prima di essere fermato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza.

I controlli hanno inoltre portato al sequestro di un coltello lungo 16 centimetri trovato in possesso di un giovane nei pressi della stazione di Pisa. Complessivamente i servizi hanno consentito di identificare decine di persone e verificare numerosi veicoli.

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