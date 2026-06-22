Guida da ubriaco, fermato a Castelfranco col tasso cinque volte oltre il limite

Cronaca Castelfranco di Sotto
Condividi su:
Leggi su mobile

Proseguono i controlli straordinari dei carabinieri nel Pisano. Nel corso delle verifiche sulle strade del territorio sono scattate numerose denunce per guida in stato di ebbrezza e senza patente.

Tra i casi più gravi, quello di un automobilista fermato a Castelfranco di Sotto con un tasso alcolemico di 2,43 grammi per litro, quasi cinque volte oltre il limite consentito: patente ritirata e veicolo sequestrato. Altri conducenti sono stati sorpresi alla guida con valori compresi tra 0,93 e 1,43 g/l tra Pisa, Cascina, Calcinaia e Bientina.

Nel corso delle operazioni sono emersi anche diversi episodi di guida senza patente, in alcuni casi mai conseguita e con precedenti violazioni analoghe. A Cascina un uomo, nel tentativo di sottrarsi a un controllo, si è dato alla fuga prima di essere fermato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza.

I controlli hanno inoltre portato al sequestro di un coltello lungo 16 centimetri trovato in possesso di un giovane nei pressi della stazione di Pisa. Complessivamente i servizi hanno consentito di identificare decine di persone e verificare numerosi veicoli.

Notizie correlate

Castelfranco di Sotto
Cronaca
21 Giugno 2026

Castelfranco, ingerisce una possibile sostanza dannosa: bambino trasportato in codice giallo

Incidente domestico a Castelfranco di Sotto, in via Don Botti, dove un bambino di 2 anni è stato trasportato all'ospedale di Empoli per una possibile ingestione di una sostanza dannosa. [...]

Castelfranco di Sotto
Cronaca
9 Giugno 2026

Scontro tra suv e microcar, feriti due giovani a Castelfranco

Due giovani sono sono rimasti lievemente feriti in un incidente alla periferia di Castelfranco di Sotto. Un 17enne e un 18enne sono stati portati in ospedale dopo uno scontro tra [...]

Empolese Valdelsa
Cronaca
8 Giugno 2026

Incendio a Vicopisano, raccomandazioni anche nell'Empolese e nel Cuoio: le indicazioni dei Comuni

Prosegue l'intervento dei Vigili del Fuoco, del sistema regionale di emergenza sanitaria e della Protezione Civile nell'incendio che oggi ha interessato la Delca Energy, l'azienda di Vicopisano che si occupa [...]



Tutte le notizie di Castelfranco di Sotto

<< Indietro

torna a inizio pagina