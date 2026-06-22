Il premio Najeda Del Vivo compie 35 anni, tutti premiati dell'edizione 2026

La 35esima edizione del premio Najeda del Vivo si è svolta venerdì sera in piazza XX settembre. Una manifestazione che ha richiamato molto pubblico. La serata è stata organizzata e promossa dall'amministrazione comunale di Castelfranco di Sotto. Un premio di narrativa e poesia giovanile, rivolto ai giovani e nato in memoria della maestra scomparsa prematuramente e a cui la comunità di Castelfranco è rimasta legata. Una manifestazione letteraria che quest'anno arriva all'importante traguardo della 35esima edizione. Per l'edizione 2026 la giuria in gran parte rinnovata, era composta da: Fabrizio Nieri come presidente e i membri erano invece Renza Biondi, Maria Grazia Boschi, Polo Carli, Daniela Dini, Marisa Giorgi, Roberto Lucarini, Fabrizio Nelli, Vittorio Nuti, Lucia Pucci, Virginia Sicuranza.



In platea erano presenti i genitori dei molti alunni premiati e di coloro che hanno partecipato, la vicepresidente dell'istituto comprensivo Leonardo da Vinci, Cristina Picchi e la figlia di Najeda Del Vivo, Manuela Del Grande.

Per la scuola dell'infanzia nella sezione disegno sono stati giudicati meritevoli i lavori di Ayman Yassine, Rebecca Mazzetti, Greta Menciassi, primo, seconda e terzo classificato.

Per la classe prima della scuola primaria i tre primi piazzamenti nella narrativa sono andati a Diletta Toni, Clarissa Verdigi, Anna Baldi.



Per la classe seconda sempre della primaria i premiati in ordine erano Reina Mimini, Fabio Llani, Danilo Matteoli in ex aequo con Leonardo Melani.



Per terza classe della primaria sempre nel concorso narrativa sono stati premiati Youssef Attaoui, Sara Kassid, Lavinia Ciullo Blaia. Per la quarta classe Niccolò Sonatori, Leonardo Bottoni e Azzurra Menapace Giannotti. Per le quinte della primaria hanno vinto invece nella narrativa Anna Carlesi, Nicolò Chiaradonna, Olivia Fabiani in ex aequo con Aurora Vannucci e Mattia Toni.



Nella sezione poesia per la prima classe delle scuole primarie sono risultati vincitori nell'ordine d'importanza Salhi Abir, Mohamedzein Yousif, Ahmed Fatima in ex aequo con Thioub Pendakine.

Per la seconda classe delle primarie, sezione poesia questo la classifica dal primo al terzo: Rim Sraidi, Anita Pera, Isabel Teta ex aequo Livia Idrizi

per le classi terze i premiati nella poesia sono: Simone Bartalucci, Lorenzo Tronci, Lorenzo Brandi Asiatici in ex aequo con Giulio Regoli e Klea Kapedani.



Per le quarte questi i vincitori nella poesia: Chiara Sannino, Ambra Sonatori, e al terzo posto Margherita Salvucci in ex aequo con Edoardo di Tirro.

Per le classi quinte il 'certamen' poetico si è chiuso con Emma Latella, Matilde Storti e al terzo posto Eva Baronti in ex aequo con Klea Llani.



Nella scuola secondaria sezione classe prima e seconda per la narrativa si sono piazzati primo secondo e terzo Buselli Isabella, Elisa Buoncristiani e Giulia Galletti.

Per le classi terze della secondaria di primo grado sezione narrativa questa la classifica delle prime tre scrittrici Emma Talbi, Greta Vassallo, Giada Sorrentino.



Per i premi in denaro alle scuole questi i risultati per la scuola dell'infanzia è stato premiato con 100 euro il plesso di piazza Garibaldi grazie al disegno di assieme Ayman “L’albero dei colori del mondo”, sezione D.

Per la scuola primaria (primo ciclo) invece è stato premiato con euro 100 il plesso C. Guerrazzi per il lavoro di Abir Salhi, “Mio sole” classe I A



Per il secondo ciclo della primaria il premio di 200 euro è andato sempre al plesso Guerrazzi per il lavoro di Simone Bartalucci, “Il blu dei sogni”, Classe III D.

Nella scuola secondaria per le classi prima e seconda il premio di 200 euro è stato assegnato al plesso di Castelfranco per il componimento di Isabella Buselli “L’empatia, la chiave del cuore” Classe I B.

Per le classi terze della secondaria di primo grado il premio di 200 euro è andato al plesso di Castelfranco di Sotto, grazie al lavoro di Emma Talbi “L’amicizia migliore che abbia mai avuto”, Classe III C.

Aalla serata per l'amministrazione comunale era presente l'assessore alla scuola e alla cultura Nicola Sgueo che ha detto: “E' un piacere celebrare con voi la 35esima edizione del Premio di Narrativa e Poesia Giovanile 'Najeda Del Vivo', un appuntamento che continua a valorizzare la creatività dei nostri giovani e a mantenere vivo il ricordo e l’eredità culturale della persona a cui il premio è dedicato”.

“Desidero ringraziare – continua Sgueo - va alla giuria del Premio, al nuovo presidente Fabrizio Nieri e a Fabrizio Nelli per l’impegno e la dedizione dimostrati negli anni della sua presidenza. Ringrazio Manuela Del Grande, il nostro Istituto Comprensivo, il dirigente Sodini, la vicepreside Cristina Picchi, tutto il corpo docente, che con passione e professionalità accompagna ogni anno bambini e ragazzi in questo percorso di crescita, permettendo ai loro elaborati di arrivare fino a questa importante occasione.

Mi permetto di dare un messaggio al corpo docente: proseguite su questa strada e coltivate la creatività di questi bambini e ragazzi, ai quali faccio i miei complimenti per l’impegno e la loro ispirazione profonda. A loro dico di continuare a mettersi in discussione e di non aver paura di perdere o di sbagliare. La vittoria sta già nell’esserci. Siete il nostro futuro e non sprecate il vostro tempo in cose futili, ma continuate a studiare a partecipare, vista vostra vocazione artistica la a premi come questi, che vi permettono di allenare fantasia e creatività”

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio Stampa

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