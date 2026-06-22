Incendi nel grossetano: fiamme a Montorsaio e Sant'Andrea

Doppio intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Grosseto, impegnati nella giornata di oggi su due distinti fronti di incendio nel territorio provinciale, con squadre provenienti dalla sede centrale e dal distaccamento di Orbetello.

Il primo incendio si è sviluppato nel comune di Campagnatico, in località Montorsaio, dove le fiamme, partite da sterpaglie, si sono successivamente propagate alla vegetazione boschiva. Sul posto stanno operando le squadre della sede centrale di Grosseto insieme al personale antincendio boschivo regionale. Per supportare le operazioni di spegnimento è stato inoltre richiesto l'intervento di un elicottero della flotta antincendio della Regione Toscana. Allertati anche i Carabinieri Forestali.

Un secondo intervento ha invece interessato il comune di Magliano in Toscana, in località Sant'Andrea, dove un incendio di sterpaglie si è sviluppato ai margini della strada provinciale. Le operazioni hanno reso necessaria la presenza della Polizia Municipale per la gestione della viabilità e la sicurezza della circolazione.

Le operazioni di spegnimento in entrambi i fronti sono tuttora in corso.

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