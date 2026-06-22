Incendio in un appartamento, 67enne ustionato

Un 67enne è rimasto ustionato dopo un incendio a Scandicci. Il rogo è avvenuto in un appartamento al quarto piano di uno stabile alle 19,45 di domenica 21 giugno. Il 67enne è stato portato in ospedale in codice rosso. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco.

Sul posto anche i carabinieri. Il 67enne ha riportato ustioni di primo grado ma non è in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione il rogo è partito per cause accidentali legate al rovesciamento di una pentola di olio.

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