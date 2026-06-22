Incendio Monte Faeta: Il Comune di San Giuliano Terme si costituisce parte civile

Il Comune di San Giuliano Terme si costituisce parte civile nel processo in corso al Tribunale di Lucca per l'incendio del Monte Faeta che fra la fine di aprile e l'inizio di maggio ha devastato oltre circa 700 ettari di versanti montuosi, gran parte dei quali nel territorio sangiulianese.

Il sindaco Matteo Cecchelli, questa mattina (lunedì 22 giugno), infatti, ha conferito all'avvocato Aldo Fanelli, dirigente responsabile dell'avvocatura comunale, l'incarico di “rappresentare e difendere – si legge nella procura speciale firmata dal primo cittadino- l'amministrazione comunale nel procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica di Lucca e in ogni successiva fase e grado di giudizio dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria, relativo all'incendio boschivo verificatosi a partire dal 30 aprile nell'area del Monte Faeta che ha interessato il versante di San Giuliano Terme e la frazione di Asciano, determinando rilevanti danni al patrimonio ambientale e forestale del territorio comunale, nonché l'attivazione di misure di protezione civile, evacuazioni della popolazione, interventi straordinari di soccorsi e attività di messa in sicurezza con conseguenti oneri a carico del comune”.

“E' un atto dovuto e necessario per tutelare non solo l'ente ma anche il territorio sangiulianese che ha subito danni rilevantissimi dall'incendio del Faeta – ha spiegato Cecchelli-: chiederemo il risarcimento integrale dei danni, patrimoniali e non, che abbiamo subito, compresi i danni ambientali e i costi sostenuti per le attività di protezione civile e messa in sicurezza, oltre al danno d'immagine”.

Intanto per tutti i cittadini e ai proprietari di terreni che necessitano d'informazioni o supporto nella gestione delle problematiche conseguenti all'incendio, l'amministrazione comunale ha attivato un sportello dedicato (“Sportello Incendio” appunto) contattabile per mail incendio.faeta@comune. sangiulianoterme.pisa.it oppure telefonicamente (050.819255) il mercoledì e il venerdì dalle 10 alle 12 anche per fissare appuntamenti dedicati all'approfondimento di problemi specifici (i giorni di ricevimento, su appuntamento, sono il lunedì dalle 10 alle 12 e il martedì dalle 14.30 alle 16.

In questi giorni sono in corso le operazioni, condotte dai Carabinieri Forestali, di perimetrazione delle aree percorse dal fuoco, attività necessaria per definire con precisione l’estensione dell’incendio e individuare tutti i terreni coinvolti. L'invito, rivolto a tutti i cittadini è di segnalare eventuali terreni andati a fuoco, specie se si tratta di proprietà private o aree non accessibili al pubblico che, quindi, potrebbero non essere immediatamente individuabili durante i sopralluoghi. Le segnalazioni possono essere fatte contattando direttamente i Carabinieri Forestali allo 050.533454 (da lunedì al venerdì dalle 8 alle 14) oppure al 335.8157948 (attivo con orari variabili in funzione del servizio).

Infine da alcuni giorni è on line, sul sito del Comune di San Giuliano Terme una pagina web dedicata all'Incendio del Monte Faeta (https://comune. sangiulianoterme.pi.it/ incendio-monte-faeta-asciano ) in cui sono raccolti tutti gli aggiornamenti, le informazioni utili e le indicazioni operative relative all'attività di messa in sicurezza e recupero delle aree interessate dall'incendio.

Fonte: Comune di San Giuliano Terme - Ufficio stampa