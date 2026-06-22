Incendio nella notte in un'officina a Livorno, in fiamme alcune auto

Un incendio questa notte ha coinvolto un'officina a Livorno, distruggendo alcune auto presenti all'interno. Sul posto, poco prima dell'una, sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Livorno e i carabinieri. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

La struttura, da circa 300 metri quadrati, risulta essere stata interessata in maniera estesa dalla combustione: attualmente sono registrati 8 veicoli coinvolti nell'incendio.