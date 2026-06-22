Capannori, camion si ribalta alla rotatoria del Frizzone

Incidente a Capannori (Lucca), dove un autoarticolato adibito al trasporto di carta si è ribaltato nella rotatoria del Frizzone, ostruendone l'accesso. Sul posto sono intervenuti i sanitari, le squadre dei vigili del fuoco e la polizia municipale di Capannori. Il conducente è stato soccorso dal personale sanitario e trasportato in ospedale in codice giallo, mentre i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo e al presidio dell’area. Il mezzo verrà rimosso con un'autogru.