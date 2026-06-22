Incidente sulla Fi-Pi-Li tra Pontedera Est e Montopoli

Incidente in Fi-Pi-Li al km 44 tra Pontedera Est e Montopoli Valdarno, in direzione Firenze. Nell'incidente sono rimaste coinvolte due automobili. Sul posto sono giunti i soccorsi del 118. che hanno prestato assistenza ai tre occupanti dei veicoli, la polizia stradale e gli addetti al pronto intervento della Fi-Pi-Li per gestire la viabilità e regolare il traffico.
Da quanto appreso, due donne, una delle quali di 81 anni, sono state trasportate in codice giallo al Pronto Soccorso di Empoli per politraumi e contusioni. Un giovane di 25 anni, invece, è stato accompagnato al pronto soccorso in codice verde.
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