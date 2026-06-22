Incidente in Fi-Pi-Li tra Empoli e San Miniato: 5 km di coda

Cronaca San Miniato
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Secondo incidente della giornata lungo la Fi-Pi-Li. Secondo quanto appreso, si sarebbe trattato di un tamponamento tra due auto che ha coinvolto tre persone. Un 35enne è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Empoli

Incidente in Fi-Pi-Li, il secondo di oggi, al km 32 tra gli svincoli di Empoli Ovest e San Miniato in direzione mare. L'incidente è avvenuto alle 17.32, e ha coinvolto tre persone, rimaste ferite in modo non grave. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze e i tecnici per la gestione della viabilità e la regolazione del traffico. Secondo quanto appreso, si tratterebbe di un tamponamento tra due auto. Due persone avrebbero rifiutato il trasporto mentre un 35enne è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Empoli per policontusioni.

L'incidente ha bloccato la circolazione e, secondo quanto appreso, si registrano 5 chilometri di coda e rallentamenti.

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