Muore in un incidente stradale all'alba nel Pistoiese

Una persona di 57 anni ha perso la vita in un incidente stradale a Le Piastre di San Marcello Piteglio, nel Pistoiese. L'incidente è avvenuto all'alba di oggi, lunedì 22 giugno, sulla SS66 Pistoiese, all'altezza del chilometro 58,900.

L'incidente avrebbe coinvolto un mezzo pesante. Un autoarticolato, perdendo il controllo, si è girato su di un fianco andando a sbattere con un albero al limite della strada.

Sul posto sono intervenuti il personale Anas e le forze dell'ordine - vigili del fuoco e carabinieri -, impegnati nella gestione della viabilità e nelle operazioni necessarie a ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile.

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