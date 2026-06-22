Variazione di bilancio da 1,4 milioni a Montelupo per scuole, memoria e non solo

Il Consiglio Comunale di Montelupo Fiorentino ha approvato lo scorso 15 giugno la delibera relativa alla variazione al Bilancio di Previsione.

La manovra, sblocca risorse strategiche destinate a ridisegnare e migliorare i servizi e le infrastrutture del territorio.

L’elemento cardine della variazione è l’applicazione di un avanzo di amministrazione pari a 720.000,00 euro, emerso in sede di rendiconto della gestione 2025, a cui si sommano economie di bilancio e maggiori entrate.

Queste risorse permetteranno il finanziamento tempestivo di interventi attesi dalla cittadinanza, garantendo al contempo il perfetto mantenimento degli equilibri finanziari dell'ente.

I principali interventi finanziati

1. Scuola, Infanzia e Sociale

Polo 0-6: stanziati 39.000,00 euro per l'acquisto di attrezzature destinate al nuovo polo scolastico. L'offerta educativa della fascia zero-sei anni beneficerà inoltre di un importante finanziamento di 170.000,00 euro derivante da un bando del Programma Operativo Complementare, finalizzato alla fornitura di arredi didattici innovativi.

Mense scolastiche: destinati 130.000,00 euro di avanzo libero per l’acquisto di nuove attrezzature per il Centro Cottura.

Nidi d’infanzia: incrementati gli stanziamenti per la gestione degli asili e dei centri per l'infanzia in vista della nuova gara, con una maggiore spesa di 40.000,00 euro per il 2026 (e un potenziamento strutturale per gli anni successivi).

2. Lavori Pubblici e Decoro Urbano

Manutenzione Strade: un piano complessivo da 185.000,00 euro per la manutenzione straordinaria e le asfaltature delle strade comunali.A questi si aggiungono altri 20.000,00 euro per le manutenzioni ordinarie derivanti da introiti del Codice della Strada e 60.000,00 euro per ulteriori interventi manutentivi.

Sono ancora in fase di definizione le vie che saranno oggetto di riasfaltatura, mentre è già previsto il rifacimento della segnaletica orizzontale nelle seguenti strade: Via Roma, Via del Porro, Via Giro delle Mura, Viale Centofiori, Via Asia, Via Africa, Via America, Via Europa, Largo Antartide

In questo ambito sono previste anche risorse finalizzate alla sicurezza idraulica con uno studio specifico su via Viaccia.

Caratterizzazione ceramica: assegnati 20.000,00 euro per l'intervento di sistemazione del “Rosso di Montelupo” sul palazzo comunale nell’ambito del progetto di caratterizzazione ceramico.

3. Cultura e Memoria Storica

MMAB: investimento di 71.000,00 euro per i nuovi arredi del MMAB a seguito dell'unificazione della hall.

Progetto Memoria: stanziati 20.000,00 euro per la realizzazione degli allestimenti legati al progetto memoria ex-Fanciullacci.

Eventi: destinati 10.500,00 euro per l’acquisto di attrezzature per le attività culturali del territorio.

Sul fronte delle entrate correnti, si registra un trend virtuoso con incrementi di 50.000,00 euro per il gettito I.M.U. ordinaria e ulteriori 50.000,00 euro per l'addizionale comunale IRPEF.

«Il bilancio consuntivo 2025 ha liberato risorse importanti che con la variazione approvata reinvestiamo a favore della città. Questo provvedimento consentirà di dare attuazione agli interventi programmati e assicurare continuità ai servizi comunali.

La capacità dell’Ente di attrarre risorse, attraverso la partecipazione a bandi, la raccolta di sponsorizzazioni e una attività di recupero tributario, unita ad un’attenta gestione che consente economie di spesa, ha liberato risorse che abbiamo potuto reinvestire.

Gli ambiti interessati sono trasversali e le scelte operate riflettono quelle che sono le politiche dell’Ente e le priorità che ci siamo dati.

Con convinzione sosteniamo educazione e cultura; proseguiamo nell’attività di manutenzione straordinaria delle strade (continuando a destinare a tale scopo anche risorse derivanti dalle multe) e garantiamo un maggiore e puntuale monitoraggio del territorio», afferma l’assessore al bilancio Francesco Desii.

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